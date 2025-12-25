Logo
Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

25.12.2025

10:10

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ
Фото: АТВ

Возач аутомобила повријеђен је у судару са трактором на магистралном путу Бањалука - Градишка, у мјесту Душаново, саопштено је из Полицијске управе Градишка.

У саобраћајној незгоди учествовали цитроен којим је управљало лице М. Т. из Градишке и трактор са прикључним возилом којим је управљало лице чији су иницијали Д. Р. из Лакташа, саопштила је Полицијска управа Градишка.

Повријеђени возач аутомобила превезен је у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Саобраћајна незгода догодила се јуче у 6.20 часова.

Срушила се позорница за адвент-25122025

Регион

Од тежине снијега се срушила позорница постављена за адвент

Увиђај су обавили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка који су утврдили да је на возилима наступила материјална штета.

