Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

Возач аутомобила повријеђен је у судару са трактором на магистралном путу Бањалука - Градишка, у мјесту Душаново, саопштено је из Полицијске управе Градишка.
У саобраћајној незгоди учествовали цитроен којим је управљало лице М. Т. из Градишке и трактор са прикључним возилом којим је управљало лице чији су иницијали Д. Р. из Лакташа, саопштила је Полицијска управа Градишка.
Повријеђени возач аутомобила превезен је у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Саобраћајна незгода догодила се јуче у 6.20 часова.
Увиђај су обавили припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка који су утврдили да је на возилима наступила материјална штета.
