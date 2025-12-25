Logo
Large banner

Ово је најхладније мјесто на Земљи: Мјештани уопште не могу изаћи из кућа

Извор:

Кликс

25.12.2025

10:13

Коментари:

0
Ово је најхладније мјесто на Земљи: Мјештани уопште не могу изаћи из кућа
Фото: Pixabay

У руској републици Јакутији забележена је температура од чак -56 степени Целзијуса, што је тренутно најнижа измерена температура на свету. Екстремни временски услови посебно погађају село Тикси, где снажна снежна олуја траје већ трећи дан заредом.

Због обилних снежних падавина и јаког ветра, школе су обуставиле наставу, док су вртићи затворени.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

Снег се нагомилао испред улазних врата кућа, због чега многи становници нису у могућности да напусте своје домове.

Метеоролози упозоравају да би се екстремни хладни талас могао додатно појачати, те да би температура у наредним данима могла пасти и до -60 степени Целзијуса, преноси Кликс.

Подијели:

Таг:

hladnoća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

Хроника

Судар трактора и аутомобила, једна особа пребачена на УКЦ

3 ч

0
Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

Хроника

Младић (20) рањен у пуцњави, нападач у бјекству

3 ч

0
Ковачевић: Неће Сарајево Српској наметати предсједника

Република Српска

Ковачевић: Неће Сарајево Српској наметати предсједника

3 ч

1
Đorđe Radanović

БиХ

Радановић: Србима бесправно заузета земља

3 ч

0

Више из рубрике

Њемачки извоз на ивици понора

Свијет

Њемачки извоз на ивици понора

4 ч

0
Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Свијет

Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

4 ч

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Свијет

Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

5 ч

0
Папа Лав на Божићној миси

Свијет

Папа Лав предводио Божићну мису: Одбијање сиромашних је одбијање Бога

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

56

Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

13

45

Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

13

42

Почео састанак владајуће коалиције у Српској

13

35

Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

13

30

За убиство на тракторијади девет година затвора

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner