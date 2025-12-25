Ово је најхладније мјесто на Земљи: Мјештани уопште не могу изаћи из кућа

Извор:
У руској републици Јакутији забележена је температура од чак -56 степени Целзијуса, што је тренутно најнижа измерена температура на свету. Екстремни временски услови посебно погађају село Тикси, где снажна снежна олуја траје већ трећи дан заредом.
Због обилних снежних падавина и јаког ветра, школе су обуставиле наставу, док су вртићи затворени.
Снег се нагомилао испред улазних врата кућа, због чега многи становници нису у могућности да напусте своје домове.
Метеоролози упозоравају да би се екстремни хладни талас могао додатно појачати, те да би температура у наредним данима могла пасти и до -60 степени Целзијуса, преноси Кликс.
