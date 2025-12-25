Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Извор:
Танјуг
25.12.2025
09:21
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп разговарао је за Бадњи дан телефоном са дјецом из Сједињених Америчких Држава, а у те разговоре је унио и мало политике, па је тако једном дјетету рекао да је угаљ "чист и лијеп", поводом тога што према традицији Деда Мраз дјеци која нису била добра доноси угаљ умјесто поклона, преноси данас НБЦ њуз.
Трамп је другом дјетету, током телефонског разговора за Бадњи дан, који се по Грегоријанском календару обиљежава 24. децембра, рекао да је на изборима у Пенсилванији 2020. године побиједио тадашњег изабраног предсједника Џозефа Бајдена, док подаци изборне комисије из те америчке савезне државе показују супротно.
Он је током телефонских позива у оквиру годишњег догађаја Сјеверноамеричке команде ваздушне одбране "НОРАД прати Деда Мраза“ питао осмогодишњу девојчицу која је позвала шта жели за Божић, а када је она одговорила са "не угаљ", исправио је у шали рекавши "мислите на чист, лијеп угаљ".
- Извините, морао сам то да урадим. Жао ми је. Не, угаљ је чист и лијеп. Молим вас, запамтите то по сваку цијену. Али ви не желите чист, лијеп угаљ, зар не? Шта бисте желели - упитао је Трамп девојчицу са којом је разговарао.
Трамп се дуго представљао као савезник индустрије угља, а у априлу је потписао извршну наредбу која је осмишљена да ојача америчку индустрију угља ублажавањем прописа о рударству, закупу и извозу онога што се сматра најпрљавијим фосилним горивом.
