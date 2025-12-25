Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

Извор:
Жена је пребачена у болницу након што ју је на пјешачком прелазу у Крижевцима непознати возач ударио колима и побјегао, а полиција моли за помоћ како би био пронађен.
Из Полицијске управе Крижевачко-копривничке наводе да се незгода у којој је 64-годишњакиња тешко повријеђена догодила јуче у 16.20 часова на пјешачком прелазу.
Након што је проузроковао незгоду, возач је побјегао, а није обавијестио полицију нити пружио помоћ тешко повријеђеној жени.
"Полиција трага за возачем и моли грађане за помоћ", додаје се у саопштењу из ове управе.
Из полиције напомињу да је на возилу које је учествовало удесу, вјероватно, оштећено предње десно свјетло.
