Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао

Извор:

СРНА

25.12.2025

08:52

Покосио жену на пјешачком прелазу и побјегао
Фото: МУП Хрватске

Жена је пребачена у болницу након што ју је на пјешачком прелазу у Крижевцима непознати возач ударио колима и побјегао, а полиција моли за помоћ како би био пронађен.

Из Полицијске управе Крижевачко-копривничке наводе да се незгода у којој је 64-годишњакиња тешко повријеђена догодила јуче у 16.20 часова на пјешачком прелазу.

Након што је проузроковао незгоду, возач је побјегао, а није обавијестио полицију нити пружио помоћ тешко повријеђеној жени.

"Полиција трага за возачем и моли грађане за помоћ", додаје се у саопштењу из ове управе.

Из полиције напомињу да је на возилу које је учествовало удесу, вјероватно, оштећено предње десно свјетло.

