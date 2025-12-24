Logo
На аеродрому у Подгорици одузети телефони вриједни 2,6 милиона еура

24.12.2025

20:40

На аеродрому у Подгорици одузети телефони вриједни 2,6 милиона еура
Фото: Uprava carine Crna Gora

Службеници Управе царина Црне Горе осујетили су покушај кријумчарења велике количине мобилних телефона на Аеродрому Подгорица.

Како је саопштено, у царинском систему Царинске испоставе Аеродром Подгорица поднесена је царинска декларација за стављање робе у слободан промет, при чему су царинским органима пријављени мобилни телефони и пратећа опрема.

Током циљане и детаљне царинске контроле утврђено је да је ријеч о великој количини скупоцјених уређаја, углавном марке Ајфон и Самсунг, чија је процијењена вриједност око 2,6 милиона евра.

Даљње активности у овом предмету проводе се у сарадњи с Управом полиције и надлежним тужилаштвом.

– Управа царина наставиће проводити интензивне контроле на свим граничним прелазима, с циљем заштите економске стабилности државе и сузбијања свих облика незаконите трговине – саопштено је.

