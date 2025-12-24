На аеродрому у Подгорици одузети телефони вриједни 2,6 милиона еура

24.12.2025
20:40
Коментари:0
Службеници Управе царина Црне Горе осујетили су покушај кријумчарења велике количине мобилних телефона на Аеродрому Подгорица.
Како је саопштено, у царинском систему Царинске испоставе Аеродром Подгорица поднесена је царинска декларација за стављање робе у слободан промет, при чему су царинским органима пријављени мобилни телефони и пратећа опрема.
Током циљане и детаљне царинске контроле утврђено је да је ријеч о великој количини скупоцјених уређаја, углавном марке Ајфон и Самсунг, чија је процијењена вриједност око 2,6 милиона евра.
Даљње активности у овом предмету проводе се у сарадњи с Управом полиције и надлежним тужилаштвом.
– Управа царина наставиће проводити интензивне контроле на свим граничним прелазима, с циљем заштите економске стабилности државе и сузбијања свих облика незаконите трговине – саопштено је.
Хроника
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
21
47
21
40
21
39
21
30
21
20
Тренутно на програму