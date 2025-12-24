Отрована петочлана породица, међу којима и двоје дјеце

Извор:
Петочлана породица међу којима и двоје деце од шест и осам година, отровала се угљен моноксидом у уторак, због чега је збринута у жупанијској болници у Нашицама.
Према досад прикупљеним полицијским сазнањима и увиђајем, утврђено је да је петочлана породица: особе старости 82, 52, 46, осам и шест година, у понедељак дошла у мјесто Марковац Нашички, у кућу у којој бораве само дио године.
У уторак поподне у једном је тренутку дошло до повећане концентрације угљен моноксида у затвореном простору, коју су удисали укућани, саопштила је полиција, пренио је Дневник.хр.
У кућу је по ранијем позиву власника, дошао стручњак за гасни систем, који је укућане затекао дезоријентисане или у несвијести, па је одмах позвао хитну помоћ.
Чланови породице су срећом ван животне опасности и у болници су задржани на посматрању, а пред полицијом је даљњи рад на утврђивању свих околности које су замало довеле до трагедије.
