Скоро 7.000 људи у Српској умрло од опаког вируса

Извор:
СРНА
24.12.2025
13:18
Коментари:0
У Републици Српској су од посљедица болести ковид 19 у периоду 2020-2024. године умрло 6.984 особа, од којих су 4.135 мушкарци, а 2.849 жене, подаци су Републичког завода за статистику.
Највише умрлих, 3.846 особа, регистровано је 2021. године, а потом 2020. године када су била 1.592 смртна случаја.
Република Српска
Цвијановић са министром одбране Италије: Заједнички интерес очување мира и стабилности
Нешто мање умрлих од короне забиљежено је 2022. године 1.312 особа.
Након тога долази до значајног смањења броја умрлих, на 162 у 2023. години, те на 72 особе у прошлој години.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Свијет
4 ч0
Сцена
4 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
20
17
14
17
10
17
08
16
52
Тренутно на програму