Скоро 7.000 људи у Српској умрло од опаког вируса

Извор:

СРНА

24.12.2025

13:18

Скоро 7.000 људи у Српској умрло од опаког вируса

У Републици Српској су од посљедица болести ковид 19 у периоду 2020-2024. године умрло 6.984 особа, од којих су 4.135 мушкарци, а 2.849 жене, подаци су Републичког завода за статистику.

Највише умрлих, 3.846 особа, регистровано је 2021. године, а потом 2020. године када су била 1.592 смртна случаја.

Састанак Кросет

Република Српска

Цвијановић са министром одбране Италије: Заједнички интерес очување мира и стабилности

Нешто мање умрлих од короне забиљежено је 2022. године 1.312 особа.

Након тога долази до значајног смањења броја умрлих, на 162 у 2023. години, те на 72 особе у прошлој години.

корона вирус

