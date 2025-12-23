Logo
Зашто би требали да першун једемо баш сваки дан?

23.12.2025

12:46

Зашто би требали да першун једемо баш сваки дан?
Фото: Suzy Hazelwood/Pexels

Першун је много више од обичног зачина – ова биљка вековима заузима посебно мјесто у кулинарству и народној медицини.

Захваљујући богатом нутритивном саставу, препоручује се као део свакодневне исхране. Постоје двије најпознатије врсте: першун коврџавог листа, који се често користи као декорација, и першун равног листа, познат по интензивнијем укусу и чешћој употреби у салатама и куваним јелима.

Оно што першун чини посебно вредним јесте висок садржај витамина и минерала. Само једна кашика свежег, сецканог першуна обезбеђује више од 70% препорученог дневног уноса витамина К, који је кључан за здравље костију и правилно згрушавање крви. Осим тога, першун је богат витамином А, Ц и флавоноидима – моћним антиоксидансима који штите организам од оксидативног стреса и јачају имунитет

Поред витамина К, ова биљка је одличан извор витамина А, фолата, калијума, калцијума и магнезијума. Једна кашика сецканог, свежег першуна садржи једну калорију, шест посто препорученог дневног уноса витамина А и осам посто препорученог дневног уноса витамина Ц.

Першун је нискокалорични састојак који већина људи може конзумирати без ризика. Међутим, велике количине першуна могу бити опасне за труднице и треба их избегавати.

Свакодневна употреба першуна

Редовна конзумација першуна може допринети бољем варењу, детоксикацији организма и смањењу упала. Захваљујући диуретичком дејству, помаже у избацивању вишка течности из тела, па се често препоручује особама које имају проблема са отицањем. Његова свежина и мирис додатно обогаћују јела, чинећи их здравијим и укуснијим.

У савременој исхрани першун се користи као незаобилазан додатак супама, варивима, салатама и месним јелима. Осим што побољшава укус, доприноси и бољем балансу хранљивих материја. Управо због тога нутриционисти саветују да се першун не посматра само као декорација на тањиру, већ као важан део свакодневног јеловника.

Закључак је јасан – першун је једноставан, доступан и изузетно користан зачин који може значајно допринети здрављу. Уврштавање ове биљке у исхрану представља мали, али важан корак ка јачем имунитету и бољем општем стању организма.

