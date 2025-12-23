Појавили се лажни тестови за грип и ковид: По овоме ћете их препознати

Извор:
Танјуг
23.12.2025
12:05
Коментари:0
Шпанска агенција за лијекове и здравствене производе (АЕМПС) упозорила је на откривање фалсификованих јединица самодијагностичког теста за ковид-19 и грип на европском тржишту, иако тренутно није познато да ли је фалсификовани тест дистрибуиран у Шпанији.
Ово је комбиновани брзи тест за КОВИД-19 и грип А+Б антиген, самодијагностички тест који производи компанија "Сафецаре Биотецх" из кинеског града Хангџоу.
Португалске власти су обавијестиле европско тржиште о његовој продаји, према агенцији у оквиру Министарства здравља, преноси агенција ЕФЕ.
Сам произвођач је потврдио да је производ кривотворен.
Иако постоје легалне верзије овог теста, АЕМПС је истакла да се упозорење односи искључиво на фалсификоване производе.
Фалсификоване верзије теста препознају се по ознакама са измијењеним информацијама, укључујући лажне бројеве серије, датум производње (09/2024) и датум истека рока трајања (09/2026). Такође, на фалсификованим тестовима је уклоњен број серије и датум истека са касета за тестирање, док је тип бриса различит од оригиналног производа.
АЕМПС апелује на грађане да буду опрезни и избјегавају коришћење ових фалсификованих производа, док истрага о дистрибуцији и утицају на шпанско тржиште траје.
