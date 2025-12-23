Logo
Large banner

Појавили се лажни тестови за грип и ковид: По овоме ћете их препознати

Извор:

Танјуг

23.12.2025

12:05

Коментари:

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Фото: Karola G/Pexels

Шпанска агенција за лијекове и здравствене производе (АЕМПС) упозорила је на откривање фалсификованих јединица самодијагностичког теста за ковид-19 и грип на европском тржишту, иако тренутно није познато да ли је фалсификовани тест дистрибуиран у Шпанији.

Ово је комбиновани брзи тест за КОВИД-19 и грип А+Б антиген, самодијагностички тест који производи компанија "Сафецаре Биотецх" из кинеског града Хангџоу.

Policija Srbija

Хроника

Покосили Мирослава, па рекли да су ударили срну: Оставили га у каналу да умре

Португалске власти су обавијестиле европско тржиште о његовој продаји, према агенцији у оквиру Министарства здравља, преноси агенција ЕФЕ.

Сам произвођач је потврдио да је производ кривотворен.

Иако постоје легалне верзије овог теста, АЕМПС је истакла да се упозорење односи искључиво на фалсификоване производе.

Павел Дуров

Занимљивости

Милијардер има више од 100 дјеце и позива жене да их роде још

Фалсификоване верзије теста препознају се по ознакама са измијењеним информацијама, укључујући лажне бројеве серије, датум производње (09/2024) и датум истека рока трајања (09/2026). Такође, на фалсификованим тестовима је уклоњен број серије и датум истека са касета за тестирање, док је тип бриса различит од оригиналног производа.

АЕМПС апелује на грађане да буду опрезни и избјегавају коришћење ових фалсификованих производа, док истрага о дистрибуцији и утицају на шпанско тржиште траје.

Подијели:

Тагови:

Kovid 19

Прехлада

grip

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moda žena djevojka

Љубав и секс

Зашто зрели људи не желе везу: Ово су неки од разлога

2 ч

0
Популарна компанија мета превараната

Економија

Популарна компанија мета превараната

2 ч

0
Њемачка економија пред падом без структурних реформи

Економија

Њемачка економија пред падом без структурних реформи

2 ч

0
Необична појава у Приједору: Трешња процвјетала у децембру

Градови и општине

Необична појава у Приједору: Трешња процвјетала у децембру

2 ч

0

Више из рубрике

Зашто је понекад добро да направите паузу у процесу мршављења?

Здравље

Зашто је понекад добро да направите паузу у процесу мршављења?

4 ч

0
Супер грип се појавио у Српској, регистровани први случајеви

Здравље

Супер грип се појавио у Српској, регистровани први случајеви

4 ч

0
Ово је најздравија биљка на свијету, а сада више нико неће да је користи

Здравље

Ово је најздравија биљка на свијету, а сада више нико неће да је користи

5 ч

0
Нутриционисти упозоравају да је ово најгора јутарња навика

Здравље

Нутриционисти упозоравају да је ово најгора јутарња навика

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner