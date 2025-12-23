Милијардер има више од 100 дјеце и позива жене да их роде још

23.12.2025
Руски милијардер и оснивач платформе Телеграм Павел Дуров планира да у потпуности покрије трошкове вантјелесне оплодње (ИВФ) за жене које му роде насљеднике, напомињући да ће свим биолошким потомцима обезбиједити једнак дио своје имовине, објавио је Волстрит џорнал.
Дуров сугерише да би у овом случају могао да додијели право насљедства свој својој биолошкој деци "једног дана, можда за 30 година".
"Све док могу да успоставе своју заједничку ДНК са мном, једног дана, можда за 30 година од сада, имаће право на дио моје имовине након што ме више не буде", рекао је Дуров.
Од 2010. године бизнисмен постао отац више од "100 биолошке дјеце" у 12 земаља.
Дуров (41) који живи у Дубаију, наводи да је на тај начин желiо да помогне у рјешавању мањка "квалитетног донорског материјала".
"Несташица здраве сперме постала је све озбиљнији проблем широм свијета и поносан сам што сам дао свој допринос у његовом ублажавању", написао је он у објави на Телеграму из 2024. године.
Његов замрзнути узорак и даље је доступан у клиници АлтраВита у јужној Москви, а Дуров покрива трошкове вантјелесне оплодње (ИВФ) за жене млађе од 37 година које желе да користе његову сперму.
Милијардер је такође најавио да планира да своје ДНА податке учини јавно доступним како би његова дјеца могла да се међусобно идентификују и пронађу.
Он сматра да доприноси очувању људске популације и подстиче друге мушкарце да учине исто.
У приватном животу, Дуров води здрав начин живота, избјегавајући алкохол и кофеин, и промовишући вјежбање и дуг ноћни сан.
Дуров је добио своје прво двоје дјеце са дјевојком док је још увијек водио ВКонтакте, 2009. и 2010. године.
Затим је са Ирином Болгар, адвокатицом која сада живи у Швајцарској, постао отац троје дјеце, која су рођена у Русији између 2013. и 2017. године.
У децембру 2024. године, Дуров је добио дијете са бившом дјевојком, мађарском манекенком и инфлуенсерком Дијаном Бако.
Она је објавила на друштвеним мрежама да живи у Дубаију и да су двије баке њеног дјетета тамо да помогну око бебе.
Дуровљева тренутна дјевојка, Јулија Вавилова, је онлајн инфлуенсерка која је објавила да је имала побачај у Француској након његовог хапшења 2024. године.
На добротворном балу раније ове године, повезаном са Филмским фестивалом у Кану, Дуров је платио 400.000 евра на аукцији како би Вавилова освојила улогу у филму Спајка Лија.
Дуров је недавно у једном интервјуу рекао да жели да одложи тренутак када ће дјеца добити свој новац јер вјерује да му је одрастање без богатства помогло да развије покретачку снагу и фокус.
Како истичу медији, богатство Дурова достиже 17 милијарди долара.
