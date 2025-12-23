Предвиђања Баба Ванге за наредну годину: У новембру све може да се промијени

Извор:
Телеграф
23.12.2025
11:11
На прагу смо нове, 2026. године, а многи са мјешавином радозналости и страха изнова тумаче загонетне изјаве Баба Ванге, слијепе бугарске мистичарке.
Иако је преминула 1996, њена “предвиђања”, често криптична и отворена за дискусију, настављају да интригирају.
Њене “визије” за сљедећу годину поново су актуелизоване, а најшокантнија је она која говори о “контакту људи са новом цивилизацијом” у новембру.
Према овом “предвиђању”, на Земљу ће стићи "огромни свемирски брод", што би означило историјски тренутак за човјечанство.
С друге стране, научници су скептични у вези са било каквим непосредним контактом, јер нису нађени докази о постојању ванземаљаца.
Још једно “предвиђање” односи се на могући Трећи свјетски рат, јер је Баба Ванга наводно упозорила на растуће тензије између великих свјетских сила, укључујући Кину, Русију и САД.
Једна од њених највише помињаних “визија” укључује талас “катастрофалних природних непогода”.
Наводно је говорила о разарајућим земљотресима, вулканским ерупцијама и екстремним временским условима који ће “погодити око осам одсто копнене површине планете”.
Баба Ванга, која је преминула 1996. године, наводно је имала визије и о свјетским прекретницама, као што су “крвни тестови за откривање рака” и “потрага за енергијом у свемиру”.
Она није оставила писане трагове о својим “предвиђањима”. Већина извјештаја долази од њене нећаке, или сљедбеника који су документовали наводне “визије” и који су често оптуживани за погрешно тумачење онога што је говорила.
Баба Ванга је изгубила вид са 12 година, што је поклопило са појавом њених, наводних, психичких способности.
Временом је постала позната широм свијета, док научници упозоравају да су њена “предвиђања” спекулативна и да нису заснована на чињеницама.
