23.12.2025
10:50
Наше западне колеге учиниле су све да у највећој могућој мјери политизују рад агенције УНЕСКО и да украјинизују дневни ред организације, при чему су очигледни двоструки стандарди који се, између осталог, јасно испољавају у усвајању антируских одлука Извршног савјета у вези са Кримом и Украјином, изјавио је шеф руске дипломатије Сергеј Лавров на Генералној скупштини Комисије Руске Федерације о раду ове агенције УН.
Те одлуке далеко превазилазе мандат ове организације, напоменуо је он.
"За вријеме бившег генералног директора, који је представљао Француску, секретаријат организације је отворено служио интересима западне мањине, затварао очи пред политиком кијевског режима усмјереном против руског образовања и културе, пред убиствима наших новинара, као и пред масовним кршењем права Руса и рускојезичног становништва у Украјини, укључујући право на матерњи језик и православну вјеру, иако су та права гарантована Повељом УН", поручио је Лавров.
Напоменуо је да је руководство УНЕСКО-а је, за вријеме претходне генералне директорке, затварало очи пред уништавањем споменика, укључујући и оне у Одеси, где је срушен споменик Катарини II, оснивачу тог града.
Неколико дана касније, Извршни савет УНЕСКО-а донио је одлуку да се историјски центар Одесе уврсти на списак светске баштине човечанства.
БиХ
"Сматрам, међутим, да је тешко замислити веће изругивање мандату ове угледне организације", поручио је Лавров.
Скренуо је пажњу на то да се антируска политика колективног Запада јасно испољила и током избора за Извршни савет, кроз огроман притисак на земље Глобалног југа, које су биле примораване да гласају против Русије.
"Западни противници постигли су да руска кандидатура не прође. Ипак, упркос свему, подршку нам је пружило 93 државе чланице", подвукао је министар спољних послова Русије.
Додао је да ће Русија, наравно, наставити да активно учествује у раду УНЕСКО-а, као и у другим форматима, као и да ће на наредним изборима за Извршни савјет обавезно поново поднијети своју кандидатуру.
"Вјерујем да ће до тада много тога у дјеловању Запада постати јасније и да његови покушаји да отворено и крајње безобзирно уврће руке државама чланицама УНЕСКО-а више неће бити тако увјерљиви", поручио је Лавров.
