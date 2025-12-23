Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму

Извор:
Блиц
23.12.2025
09:58
Коментари:0
Црногорски држављанин са пребивалиштем у Италији, Демир Ораховац (25), преминуо је у недјељу ујутру на одјељењу интензивне његе болнице Сан Камило у Риму, након што је избоден ножем на улазу зграде у улици Виа Вентимиља у Риму, пишу италијански медији.
Демир Ораховац, без кривичног досијеа, живио је заједно са једним од своје шесторице браће у стану на првом спрату зграде.
Убиство се догодило у тренутку кулминације дуготрајних тензија и личних сукоба. Иако се у јавности помињу различите могућности, истражиоци за сада не доводе овај злочин у везу са рекетирањем.
Умјесто тога, све указује на то да је ријеч о насиљу проистеклом из специфичног амбијента у којем је жртва живјела – окружења социјалних станова у римској четврти Труло.
Тај простор годинама је оптерећен нелегалним заузимањем станова, нарушеним односима међу станарима, ситним осветама, честим сукобима и личним обрачунима, што је, према досадашњим налазима, створило плодно тло за ескалацију насиља која је завршена смртним исходом.
За сада, све указује на то да је мотив убиства повезан са својеврсним узимањем правде у сопствене руке, у атмосфери дуготрајних тензија које владају унутар Лота 5 Атерових социјалних станова.
Због сумње да су учествовали у злочину, ухапшени су Ц. З. и А. З., отац и син стари 48 и 25 година, као и Д. А. (37).
Карабињери из станице Еур воде истрагу како би разјаснили околности случаја и са сигурношћу утврдили разлог овог злочина. Два сата прије убиства интервенисали су због паљења два аутомобила и покушаја паљења улазних врата једне зграде.
Том приликом припадници полиције наводно су затекли Демира са повредом главе, можда након физичког сукоба. Неколико сати касније услиједило је убадање ножем, које је потом довело до смрти двадесетпетогодишњака.
Браћа Ораховац заузела су стан 18. новембра прошле године, ушавши у њега кроз прозор. Станари зграде су се потом обраћали управи Атера, захтијевајући да се њих двојица иселе, али без успјеха – на те захтјеве нису жељели ни да одговоре.
Стан који су нелегално заузели у међувремену је заплијењен. Према ријечима потпредсједника општине, Марка Палме, овај случај огољава тежак и дуготрајно запуштен проблем социјалних станова, у којем долази до озбиљног урушавања правног поретка.
- Ово је пораз за политику и све надлежне институције. Нико не смије да се осјећа искљученим, јер су у супротном квартови попут Трула осуђени на трајну деградацију. Због тога поново захтијевам хитно и неодложно сазивање одбора за јавни ред и безбједност. Ово није само трагедија због изгубљеног живота, већ и пораз наше друштвене организације и локалне заједнице. Доста је лицемјерних, формалних састанака који служе сами себи, без стварних рјешења - поручио је Палма.
