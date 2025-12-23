Logo
Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

Извор:

Информер

23.12.2025

09:52

Фото: Unsplash

Купање кућног љубимца за многе власнике може бити прави изазов. Ипак, иако се највише пажње обично посвећује самом купању, највећа опасност по здравље пса често се крије након што вода престане да тече.

Влага која остане у крзну, посебно код паса са густом или дугом длаком, може да изазове иритације коже, јак свраб, па чак и појаву тзв. "врућих тачака" - болних жаришта на кожи која захтијевају додатну његу.

Највећа грешка власника након купања пса

Једна од најчешћих и најопаснијих грешака јесте пуштање пса да остане полумокар, вјерујући да ће се „сам осушити“. Влага која се задржи испод густих или замршених делова крзна, или директно уз кожу, ствара савршене услове за развој бактерија и гљивица. Кожа постаје мекша, осетљивија и подложнија оштећењима, а пас инстинктивно покушава да ублажи непријатност чешањем и грижењем, што додатно погоршава проблем.

Управо тада настају "вруће тачке" - болна, црвена и влажна жаришта која се шире невјероватном брзином. Пас не може да се суздржи, па рана брзо постаје већа, дубља и подложна инфекцијама, посебно оним изазваним стафилококним бактеријама. Оно што би се правилним сушењем крзна лако спречило, сада захтева шишање, лијекове и заштитну огрлицу.

Протест у Тирани-23122025

Регион

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

Проблем је посебно изражен код паса са густом или двоструком длаком, гдје вода може остати заробљена између слојева крзна, док спољашња површина делује потпуно сува. Због тога власници често не примете проблем док пас већ интензивно не почне да се чеше.

Који пси су најугроженији?

Одређене расе имају знатно већи ризик од појаве жаришта након купања. Пси попут златног ретривера, њемачког овчара, бордер колија, кокер шпанијела и бернардинца имају густо или дуго крзно које спорије губи влагу и теже се потпуно суши. Код њих и најмања грешка у њези може брзо довести до проблема.

Посебно су осјетљиви пси који већ имају алергије, осјетљиву кожу или склоност инфекцијама ушију. Код таквих љубимаца, комбинација влаге и иритације често ствара зачарани круг - чешање изазива рану, рана привлачи бактерије, а инфекција додатно појачава свраб.

Напад на брод

Свијет

Американци напали брод, има мртвих: Објављен снимак

Не смијемо заборавити ни уши, јер вода која уђе у ушни канал може изазвати упалу. Пас тада често чеше врат и главу, што може довести до појаве „вруће тачке“ управо у том подручју. Непријатан мирис из ушију често је први знак да нешто није у реду и да је потребно реаговати на вријеме, пише Информер.

