Ако ово урадите бојлер може да вам сачува скоро 250 КМ у џепу

Доласком зиме и хладнијих дана расту и трошкови енергије, као и рачуни за гријање у домаћинствима. Ипак, постоји једноставна мјера којом се годишње може уштедјети и до 117 евра.
Наиме, подешавање температуре протока на комбинованом бојлеру на 60 °C или ниже повећава његову ефикасност, а то просјечном домаћинству може донијети годишњу уштеду од 76 до 117 евра.
Из иницијативе Money Saving Boiler Challenge истичу да људи могу једноставно смањити потрошњу енергије и рачуне тако што ће обезбиједити оптималан рад бојлера, али многи нису свјесни да подешавања уређаја могу прилагодити сами.
Температура протока односи се на степен до којег бојлер загријава воду прије него што она циркулише кроз радијаторе. Промјена ове поставке не утиче на температуру топле воде која долази из славина или тушева. Истраживања агенције Неста потврђују да нижа температура протока смањује емисије и доноси финансијске уштеде.
Ако је бојлер подешен на 80 °C, просјечно домаћинство може уштедјети око 9% укупне потрошње гаса. Код годишње потрошње од 12.000 kWh, смањење температуре на 60 °C резултира уштедом од 1.092 kWh гаса, односно између 76 и 117 евра.
Температура протока подешава се помоћу термостата или дугмета са ознаком радијатора на предњој страни бојлера. Препоручени распон је између 55 °C и 65 °C, чиме се повећава ефикасност без утицаја на топлу воду.
Код класичних бојлера постоји једно заједничко подешавање, док се код комбинованих бојлера без резервоара посебно подешава поставка за радијаторе, обично означена симболом радијатора.
"Сви траже једноставне начине како да смање рачуне за енергију током зиме, а снижавање температуре протока бојлера једна је од често помињаних опција. Та температура означава колико се вода загријава прије него што уђе у радијаторе, гдје се постепено хлади прије повратка у бојлер. Нижа температура протока значи и нижу повратну температуру, а тада бојлери раде ефикасније, што доводи до уштеде енергије и новца. Важно је нагласити да су контроле бојлера одвојене од контрола централног гријања и да је потребно правилно подесити систем грејања приј промене температуре протока", објашњава портпарол Energy Saving Trust-a.
БизнисКурир/Каматица
