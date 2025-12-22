Провјерени трик за чишћење прозора: Биће чисти за 2 минута без рибања и хемије

Извор:
22.12.2025
Доста је било бацања пара на скупе прскалице које само замасте стакла и оставе бијеле штрафте чим гране прво сунце. Постоји онај чувени, старински трик за чисте прозоре који су користиле наше баке, а који рјешава ствар брже од било које модерне хемије. Нема потребе за компликованим процедурама, јер тајна лежи у два састојка која свака кухиња већ има.
Прозори могу да буду толико бистри да се готово и не виде, а за тај ефекат није потребно никакво мукотрпно рибање нити скупи апарати. Све што је потребно јесте мало знања и права техника која скида масноћу и сивило за трен ока. Сјајни прозори више нису немогућа мисија, чак и када је напољу сезона прашине и полена.
Нема ту велике филозофије. Све што ти треба су алкохолно сирће и обична млака вода. То је та магична комбинација која разбија каменац и масноћу онако „мушки“. Али пази сад, главни штос није у течности, него у ономе чиме бришеш.
Заборави на фенси крпе. Узми старе новине, оне што ти се вуку по кући. Папир од новина има ту неку специфичну текстуру и олово из штампе (тако кажу старији) који полирају стакло до бесвијести. Овај стари трик за чисте прозоре не би био то што јесте без те добре, старе хартије.
-Помијешајте у флаши са прскалицом једну мјеру сирћета и двије мјере воде.
-Напрскајте стакло, али не да цури на све стране.
-Узмите згужване новине и трљајте кружним покретима.
Прљавштина нестаје под руком, а стакло се суши моментално. Нема оних досадних длачица које остају од крпа, нити оног замагљеног слоја који те нервира. Чишћење без муке је једини начин да завршиш посао, а да ти остане времена за кафу.
Сирће је спас за све у кући, а поготово за стакла. Оно не оставља филм који привлачи нову прашину, па ће ти прозори остати чисти дупло дуже него иначе. Природно средство је увијек боља опција, ем штедиш паре, ем не удишеш онај отровни мирис вјештачких мириса који гуше.
Испробајте ово већ данас, макар на једном прозору у кухињи. Видјећете да иде ко подмазано и да ти не треба више од два минута по прозору.
