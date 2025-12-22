Убила га дршком од сјекире, тијело оставила у кукурузишту: Испливали нови детаљи

Извор:
Блиц
22.12.2025
10:22
Коментари:0
Четрдесетпетогодишња М. П. која се сумњичи за убиство П. П. (60) у Старој Пазови и даље се налази иза решетака јер јој је притвор поново продужен и може да траје до 12. јануара, кажу у Вишем суду у Сремској Митровици.
Сумња се да је М. П., у току ноћи између 17. и 18. јула ове године, у Старој Пазови, дрвеним држачем за сјекиру задала више удараца у пределу главе супругу, од којих је он преминуо на лицу мјеста.
Након тога, како је саопштено из МУП-а, позвала је П. Г. и они су у току ноћи између 18. и 19. јула одвезли тијело убијеног до пољског пута, гдје су га и оставили, а предмете на којима је било трагова крви, бацили су у кукурузишту, недалеко од куће шездесетогодишњег мушкараца.
Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици је, према сазнањима "Дневника", 21. јула донело Наредбу о спровођењу истраге и покренуло истражни поступак против осумњичене М. П. због кривичног дјела тешко убиство и осумњиченог П. Г. због кривичног дјела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дјела.
Сумња се да је П.Г. био љубавник осумњичене М.П.
Кћерка убијеног мушкарца је испричала раније да је њен отац кобног дана са свог мобилног телефона колегама на послу послао поруку да ће изостати са посла.
"То је веома интересантно јер мој тата није знао да куца поруке, већ само да одговара на позиве. Он се у петак није појавио на послу, када је требало да дође, што значи да је највероватније жена убица послала поруку са татиног телефона", рекла је ћерка убијеног.
Зет убијеног мушкарца наводи да је његов таст помало крив за овај злочин, али да о томе нису могли ни да сањају.
"Он је помало крив, јер није ту жену отерао на вријеме из куће. Знали смо да имају проблеме, али да се ово догоди нисмо могли ни да сањамо", закључио је зет убијеног, преноси Блиц.
