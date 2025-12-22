Logo
Large banner

Убила га дршком од сјекире, тијело оставила у кукурузишту: Испливали нови детаљи

Извор:

Блиц

22.12.2025

10:22

Коментари:

0
Убила га дршком од сјекире, тијело оставила у кукурузишту: Испливали нови детаљи
Фото: Pexels

Четрдесетпетогодишња М. П. која се сумњичи за убиство П. П. (60) у Старој Пазови и даље се налази иза решетака јер јој је притвор поново продужен и може да траје до 12. јануара, кажу у Вишем суду у Сремској Митровици.

Сумња се да је М. П., у току ноћи између 17. и 18. јула ове године, у Старој Пазови, дрвеним држачем за сјекиру задала више удараца у пределу главе супругу, од којих је он преминуо на лицу мјеста.

Након тога, како је саопштено из МУП-а, позвала је П. Г. и они су у току ноћи између 18. и 19. јула одвезли тијело убијеног до пољског пута, гдје су га и оставили, а предмете на којима је било трагова крви, бацили су у кукурузишту, недалеко од куће шездесетогодишњег мушкараца.

Банкомат / Илустративна фотографија

Регион

Банке у комшилуку уводе пакете бесплатних услуга

Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици је, према сазнањима "Дневника", 21. јула донело Наредбу о спровођењу истраге и покренуло истражни поступак против осумњичене М. П. због кривичног дјела тешко убиство и осумњиченог П. Г. због кривичног дјела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дјела.

Сумња се да је П.Г. био љубавник осумњичене М.П.

Кћерка убијеног мушкарца је испричала раније да је њен отац кобног дана са свог мобилног телефона колегама на послу послао поруку да ће изостати са посла.

"То је веома интересантно јер мој тата није знао да куца поруке, већ само да одговара на позиве. Он се у петак није појавио на послу, када је требало да дође, што значи да је највероватније жена убица послала поруку са татиног телефона", рекла је ћерка убијеног.

Horoskop

Занимљивости

Ова три знака су јача него што ико мисли

Зет убијеног мушкарца наводи да је његов таст помало крив за овај злочин, али да о томе нису могли ни да сањају.

"Он је помало крив, јер није ту жену отерао на вријеме из куће. Знали смо да имају проблеме, али да се ово догоди нисмо могли ни да сањамо", закључио је зет убијеног, преноси Блиц.

Подијели:

Таг:

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Ова три знака су јача него што ико мисли

2 ч

0
Потврђен антракс код краве у Шипову

Друштво

Потврђен антракс код краве у Шипову

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен бивши министар у Црној Гори

2 ч

0

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Регион

Ухапшен бивши министар у Црној Гори

2 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

У току јавна расправа о градњи прве нуклеарке у Хрватској, двије локације у игри

3 ч

0
Новогодишња јелка лампице украси

Регион

Новогодишње лампице изазвале пожар, изгорио спрат куће

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Шта Руси желе за Нову годину

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner