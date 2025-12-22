Ухапшен бивши министар у Црној Гори

Извор:
Бивши министар пољопривреде и руралног развоја Црне Горе Милутин Симовић ухапшен је по налогу Специјалног државног тужилаштва.
Симовић је ухапшен јутрос у Никшићу, али за сада нема података о којој новој истрази је ријеч и шта се бившем министру ставља на терет, објавио је портал "Вијести".
Некадашњи први човјек ресора пољопривреде хапшен је и 13. децембра прошле године због незаконите исплате новца из Агробуџета којом је, према наводима Специјалног државног тужилаштва, причињена штета држави од 300.000 евра.
Истрага је тада отворена и против још једног бившег министра пољопривреде и руралног развоја Петра Ивановића, као и против бившег државног секретара Немање Катнића.
Милутин Симовић био је од 2016. до 2020. године министар пољопривреде и руралног развоја и потпредсједник Владе у вријеме док је црногорски премијер био Душко Марковић.
Недавно је свједочио у Вишем суду у Подгорици у наставку суђења бившем министру Петру Ивановићу, против којег се води судски процес у другом предмету због ненамјенског трошења 23 милиона евра кредита из Абу Даби фонда.
