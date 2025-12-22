Logo
Мушкарац извршио самоубиство оружјем за животиње

22.12.2025

09:48

Мушкарац извршио самоубиство оружјем за животиње
Мушкарац (82) извршио је самоубиство пнеуматским оружјем за животиње.

Екипа Хитне помоћи је констатовала смрт на лицу мјеста.

СОС телефон за помоћ особама које размишљају о самоубиству

Број 0800/309-309, опција 1, СОС телефон је који ради 24 сата, а на који се јављају стручњаци за спречавање самоубиства - лекари Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић". Сви позиви су анонимни и бесплатни, пише Ало.

Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске

Служба ургентне психијатрије прима пацијенте 24 сата без заказивања, без књижице и без плаћања, а Центар за ментално здравље од 9 до 18 прима такође без заказивања.

Уколико вам је потребна помоћ, сваког дана можете позвати и волонтере Центра "Срце" од 14 до 23 часа на број телефона 0800-300-303 или им се обратити мејлом на vanja@centarsrce.org, као и преко чета на сајту www.centarsrce.org.

Волонтери разговарају с људима који су усамљени, узнемирени, повређени, тужни, очајни, несигурни.

Самоубиство

