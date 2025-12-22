Мушкарац извршио самоубиство оружјем за животиње

Извор:
22.12.2025
09:48
Мушкарац (82) извршио је самоубиство пнеуматским оружјем за животиње.
Екипа Хитне помоћи је констатовала смрт на лицу мјеста.
СОС телефон за помоћ особама које размишљају о самоубиству
Број 0800/309-309, опција 1, СОС телефон је који ради 24 сата, а на који се јављају стручњаци за спречавање самоубиства - лекари Клинике за психијатријске болести "Др Лаза Лазаревић". Сви позиви су анонимни и бесплатни, пише Ало.
Служба ургентне психијатрије прима пацијенте 24 сата без заказивања, без књижице и без плаћања, а Центар за ментално здравље од 9 до 18 прима такође без заказивања.
Уколико вам је потребна помоћ, сваког дана можете позвати и волонтере Центра "Срце" од 14 до 23 часа на број телефона 0800-300-303 или им се обратити мејлом на vanja@centarsrce.org, као и преко чета на сајту www.centarsrce.org.
Волонтери разговарају с људима који су усамљени, узнемирени, повређени, тужни, очајни, несигурни.
