Кошарац: Тројка из Сарајева вуче за нос опозицију из Српске

Извор:
СРНА
22.12.2025
09:41
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да "тројка" из Федерације БиХ (ФБиХ) заједно са Кристијаном Шмитом дефинитивно вуче за нос "тројку" из Републике Српске - играју се с њима, а опозиција у Српској трчкара и доприноси њиховим озбиљним политичким авантурама.
К"СНСД има снагу и неће дозволити да се у Сарајеву одлучује без става Српске. Нама задатке неће задавати сарајевска `тројка` и Шмит. Наставићемо да на заједничком нивоу проводимо политике институција Српске", истакао је он.
Кошарац је рекао да је усвајање закона на нивоу БиХ без ставова Републике Српске политика Сарајева, али и опозиције у Српској, те упозорио да је то сулуда намјера.
"Политика СНСД-а је да се Бањалука и Република Српска питају у Сарајеву. Нека опозиција у Српској служи Сарајеву и Шмиту", поручио је он.
Кошарац каже да не може да вјерује да им темпо диктира /министар иностраних послова Елмедин Конаковић.
"Па на његовом лицу и циничном осмјеху се види да се игра са њима, а они послушнији више од најпослушнијих", рекао је он.
Кошарац је указао на чињеницу да прихватајући сарајевску и Шмитову игру, опозиција потврђује СНСД-ов став да су једнака опасност за Српску као и њихови ментори.
Свијет
Преврнуо се аутобус, десетине мртвих
"Тобоже, они су чекали да власт донесе законе, кажу да европски пут не може чекати и слично. То су бесмислени изговори. СНСД врло јасно каже да рјешења без става Српске, а под плаштом ЕУ приче, значе централизацију, што је за Српску потпуно неприхватљиво", поручио је он.
Кошарац је подвукао да нема европског пута без Републике Српске и да је то политика СНСД-а.
"На нивоу БиХ не дозвољавамо да без сагласности Српске на дневни ред дође нека информација, а камоли закони. То је политика СНСД-а - да се пита Српска, а не Сарајево", истакао је он.
С друге стране, додао је, опозција /у/ Српској јасно је показала да јој је политика идентична политици Сарајева и Шмита.
"Јадно и фотеља гладно", закључио је Кошарац.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
41
12
36
12
36
12
30
Тренутно на програму