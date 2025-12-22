Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

Извор:
Агенције
22.12.2025
09:27
Коментари:0
У превртању путничког аутобуса на индонежанском острву Јава погинуло је најмање 16 људи, саопштили су данас званичници.
Возач аутобуса у коме је било 34 путника изгубио је контролу на путу и ударио у је бетонску ограду прије него што се преврнуо на бок, рекао је шеф Агенције за потрагу и спасавање, преноси АП.
Аутобус се кретао од престонице Џакарте до древног краљевског града Јогџакарте, када се преврнуо приликом уласка на излазну рампу на наплатном путу Крапјак, у граду Семаранг у централној Јави.
Полиција и спасилачке екипе стигле су на лице мјеста око 40 минута након несреће и пронашле су тијела шест путника који су преминули на лицу мјеста.
Свијет
Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал
Још десет људи је преминуло на путу до болнице или док им је пружана помоћ.
Од 18 повријеђених који су пребачени у двије оближње болнице, пет особа је у критичном стању, а 13 у тешком стању.
Очевици су рекли властима да се аутобус кретао великом брзином прије него што је возач изгубио контролу над возилом, рекао је шеф полиције Централне Јаве, Рибут Хари Вибово.
Он је казао да се још истражује урок несреће.
Регион
3 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Здравље
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
52
12
50
12
45
12
41
12
36
Тренутно на програму