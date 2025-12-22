Logo
Large banner

Преврнуо се аутобус, десетине мртвих

Извор:

Агенције

22.12.2025

09:27

Коментари:

0
Преврнуо се аутобус, десетине мртвих
Фото: Unsplash

У превртању путничког аутобуса на индонежанском острву Јава погинуло је најмање 16 људи, саопштили су данас званичници.

Возач аутобуса у коме је било 34 путника изгубио је контролу на путу и ​​ударио у је бетонску ограду прије него што се преврнуо на бок, рекао је шеф Агенције за потрагу и спасавање, преноси АП.

Аутобус се кретао од престонице Џакарте до древног краљевског града Јогџакарте, када се преврнуо приликом уласка на излазну рампу на наплатном путу Крапјак, у граду Семаранг у централној Јави.

Полиција и спасилачке екипе стигле су на лице мјеста око 40 минута након несреће и пронашле су тијела шест путника који су преминули на лицу мјеста.

Руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

Још десет људи је преминуло на путу до болнице или док им је пружана помоћ.

Од 18 повријеђених који су пребачени у двије оближње болнице, пет особа је у критичном стању, а 13 у тешком стању.

Очевици су рекли властима да се аутобус кретао великом брзином прије него што је возач изгубио контролу над возилом, рекао је шеф полиције Централне Јаве, Рибут Хари Вибово.

Он је казао да се још истражује урок несреће.

Подијели:

Тагови:

prevrnuo se autobus

mrtvi

Indonezija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Zagreb Hrvatska

Регион

У току јавна расправа о градњи прве нуклеарке у Хрватској, двије локације у игри

3 ч

0
Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

Наука и технологија

Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

3 ч

0
Руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

3 ч

0
Јована је прва Српкиња која ће примити руску вакцину против рака: За лијечење јој недостаје 65.000 евра

Здравље

Јована је прва Српкиња која ће примити руску вакцину против рака: За лијечење јој недостаје 65.000 евра

3 ч

0

Више из рубрике

Руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

3 ч

0
Фанил Сарваров, руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Ово је руски генерал који је убијен у Москви

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Свијет

За селидбу у ово мјесто држава даје 30.000 евра

4 ч

0
Убиство руског генерала Фанила Сарварова

Свијет

Руски генерал убијен у експлозији: Бомба постављена испод његовог аутомобила

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Сексуални напад на кабинско особље добио судски епилог: Ево какву казну је добио напасник

12

50

Шта Руси желе за Нову годину

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner