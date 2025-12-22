Logo
У току јавна расправа о градњи прве нуклеарке у Хрватској, двије локације у игри

Танјуг

22.12.2025

09:27

0
Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

У Хрватској је у јавну расправу пуштен Нацрт предлога закона о примјени нуклеарне енергије у цивилне сврхе, који је израдила радна група састављена од низа стручњака на том подручју, а што је заправо први озбиљнији правни корак у дуготрајном и скупом процесу градње прве нуклеарне електране на хрватској територији.

Министар привреде Хрватске Анте Шушњар последњих је месеци често наступао у јавности са идејом да Хрватска изгради своју нуклеарну електрану, што би у овим новим геополитичким околностима и трендовима напуштања фосилних горива, као и у време АИ револуције и потреба за огромним количинама електричне енергије, држави донијело стабилност електроенергетског система и утицало на смањење емисија штетних гасова.

Руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

Из Нацрта предложеног закона је јасно да ће се Хрватска у будућности итекако ослањати на нуклаерну енергију. План је да трећина струје до 2040. долази из нуклеарних извора.

Према мишљењу стручњака, Хрватска има три опције - да гради своју нуклеарку, да се ослони на низ малих нуклеарних реактора или да са Словенијом гради други блок НЕ Кршко.

Дио стручњака сматра да би управо мали нуклеарни реактори могли бити рјешење.

Као потенцијалне локације најчешће се чују двије које су и раније биле разматране, а ријеч је о месту Тања код Ердута и Превлаци код Иванић-Града.

apokalipsa

Наука и технологија

Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

Према писању хрватских медија, одлуку да ли ће се Хрватска опредијелити за градњу другог блока НЕ Кршко, донијеће политика.

У међувремену, Хрватски сабор је већ донио одлуку да ће погоне за одлагање нуклеарног и индустријског отпада градити на на Трговској гори, уз саму границу са Босном и Херцеговини.

Хрватска

nuklearna elektrana

Коментари (0)
