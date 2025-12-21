Новогодишње лампице изазвале пожар, изгорио спрат куће

21.12.2025
21:42
Коментари:0
Лампице на новогодишњем дрвету изазвале су пожар у којем је изгорио спрат породичне куће на острву Вир, а повријеђених није било.
У пожару су изгорјели дневни боравак, кухиња и собе, преносе хрватски медији.
Пожар је пријављен нешто прије 15.00 часова.
Ватрогасци апелују да грађани никада не остављају упаљене лампице и другу свјетлосну декорацију без надзора да би избјегли овакве и сличне несреће током празника.
