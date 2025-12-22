Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

22.12.2025
09:16
Коментари:0
Генерал-потпуковник Фанил Сарваров (56), начелник Одјељења за оперативну обуку оружаних снага руског предсједника Владимира Путина, погинуо је након што је у понедјељак ујутро, 22. децембра, разнијет његов аутомобил у Москви.
Један од Путинових кључних генерала рано јутрос кренуо је на посао у свом возилу марке Киа Сорента.
Србија
Нови закон ускоро у пуној примјени: Послодавце који ово не испоштују чека драконска казна
Он је око 6.55 сати сјео у свој аутомобил на паркингу у округу Јасењево у Москви, а неколико секунди након што је покренуо возило дошло је до стравичне експлозије која је пробудила читав комшилук.
"Прво смо мислили да је пао дрон, а онда смо видјели возила у пламену", рекли су свједоци, преносе руски медији.
Од силине експлозије, Киа је претрпјела стравичну штету, а сам Сарваров је жив дочекао да га спасиоци извуку из возила. Међутим, на путу до болнице је подлегао повредама.
Медији су писали да је Сарваров задобио "вишеструке повреде од гелера, затворене пријеломе, повреде ногу и пријелом кости лица".
Економија
Цијена злата достигла нови рекордну вриједност
Спасиоцима је било потребно доста времена да га извуку из уништеног аутомобила.
Одмах по извлачењу из возила Сарварова су пребацили у болницу, а потом је стигла вијест да је преминуо.
Према наводима локалних медија, у експлозији је оштећено још најмање седам аутомобила.
Наука и технологија
3 ч0
Економија
4 ч0
Хроника
4 ч0
Бања Лука
4 ч1
Најновије
Најчитаније
12
52
12
50
12
45
12
41
12
36
Тренутно на програму