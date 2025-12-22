Logo
Large banner

Први снимци са мјеста експлозије у којој је погинуо руски генерал

22.12.2025

09:16

Коментари:

0
Руски генерал убијен у експлозији
Фото: Телеграм

Генерал-потпуковник Фанил Сарваров (56), начелник Одјељења за оперативну обуку оружаних снага руског предсједника Владимира Путина, погинуо је након што је у понедјељак ујутро, 22. децембра, разнијет његов аутомобил у Москви.

Један од Путинових кључних генерала рано јутрос кренуо је на посао у свом возилу марке Киа Сорента.

радник-грађевина

Србија

Нови закон ускоро у пуној примјени: Послодавце који ово не испоштују чека драконска казна

Он је око 6.55 сати сјео у свој аутомобил на паркингу у округу Јасењево у Москви, а неколико секунди након што је покренуо возило дошло је до стравичне експлозије која је пробудила читав комшилук.

"Прво смо мислили да је пао дрон, а онда смо видјели возила у пламену", рекли су свједоци, преносе руски медији.

Од силине експлозије, Киа је претрпјела стравичну штету, а сам Сарваров је жив дочекао да га спасиоци извуку из возила. Међутим, на путу до болнице је подлегао повредама.

Медији су писали да је Сарваров задобио "вишеструке повреде од гелера, затворене пријеломе, повреде ногу и пријелом кости лица".

злато

Економија

Цијена злата достигла нови рекордну вриједност

Спасиоцима је било потребно доста времена да га извуку из уништеног аутомобила.

Одмах по извлачењу из возила Сарварова су пребацили у болницу, а потом је стигла вијест да је преминуо.

Према наводима локалних медија, у експлозији је оштећено још најмање седам аутомобила.

Подијели:

Тагови:

atentat

Убиство

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

Наука и технологија

Предвиђали су нам апокалипсу: Зашто стално страхујемо од краја свијета?

3 ч

0
Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону

Економија

Љетовање у Грчкој 99 евра: Ово су најјефтиније понуде за предсезону

4 ч

0
Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

Хроника

Комшијска расправа прерасла у тучу: Има хоспитализованих

4 ч

0
Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездрав ваздух

Бања Лука

Грађани Бањалуке и јутрос удишу нездрав ваздух

4 ч

1

Више из рубрике

Фанил Сарваров, руски генерал убијен у експлозији

Свијет

Ово је руски генерал који је убијен у Москви

4 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Свијет

За селидбу у ово мјесто држава даје 30.000 евра

4 ч

0
Убиство руског генерала Фанила Сарварова

Свијет

Руски генерал убијен у експлозији: Бомба постављена испод његовог аутомобила

4 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп именовао специјалног изасланика за Гренланд

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

52

Сексуални напад на кабинско особље добио судски епилог: Ево какву казну је добио напасник

12

50

Шта Руси желе за Нову годину

12

45

АТВ сазнаје: Бранко Блануша преузима СДС на годину дана

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner