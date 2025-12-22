Ово је руски генерал који је убијен у Москви

Извор:
Телеграф
22.12.2025
08:45
Руски генерал Фанил Сарваров погинуо је након што је у понедјељак, 22. децембра, његов аутомобил разнијет у Москви.
Сарваров је био начелник Управе за оперативну обуку Оружаних снага Русије, а према неким информацијама, учествовао је у ратовима у Чеченији, Осетији, Сирији и Украјини.
Русија је одмах прстом уперила у Кијев.
Експлозија се догодила јутрос око 7 часова по московском времену у улици Јасењева у области Домодедово.
Приликом експлозије Сарваров је тешко повријеђен и жив је дочекао спасиоце, али је подлегао повредама по доласку у болницу.
У експлозији су оштећена и друга паркирана возила.
Вјерује се да је узрок експлозије импровизована експлозивна средства, која је "била постављена испод возила и која је експлодирала неколико секунди након што је возило кренуло".
Према информацијама руског медија "Агенција", аутомобил је експлодирао у близини куће у којој је био пријављен генерал, и на 150 метара од зграде у којој живи више запослених у ГРУ.
