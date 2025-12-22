Logo
Large banner

Почиње период изобиља који се дешава једном у 100 година, ови знаци биће посебно срећни

22.12.2025

08:29

Коментари:

0
horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Небо се, према ријечима астролога, дословно „отворило“, а планетарни аспекти најављују потпуни животни преокрет за велики број људи. У току је прави астролошки шок, јер на сцену ступа период благостања какав се, према тврдњама стручњака, дешава само једном у сто година.

Планете су се поређале на такав начин да новац, срећа и нове прилике коначно куцају на врата оних који су годинама трпјели, чекали и стрпљиво радили без видљивих резултата.

Моћно поређење планета брише дугове и доноси изобиље

Звијезде су рекле своје – и сада све иде као подмазано за оне који умију да препознају прави тренутак. Ово није обична, сезонска астролошка прогноза, већ моћно поређење Јупитера и осталих „тешкаша“ на небу, које доноси финансијски препород.

Астролози истичу да овај аспект има снагу да затвори старе дугове, покрене нове изворе прихода и донесе новац тамо гдје је дуго владала суша.

Бикови и Јарчеви међу највећим добитницима

Главни срећници у овом астролошком циклусу су Бикови и Јарчеви. Њих очекује период у којем ће новчаници постати "тијесни", јер се прилике за зараду отварају на сваком кораку.

Стари пројекти, који су дјеловали заборављено или неисплативо, изненада почињу да доносе вишеструку добит, а људи који су вас некада игнорисали сада траже сарадњу. Једна промјена у кретању планета, кажу астролози, може у потпуности да преокрене судбину обичног човјека.

Ни Водолије не остају празних руку

Добре вијести стижу и за Водолије, које могу очекивати благостање кроз неочекивана насљеђа, поклоне или финансијске добитке на које нико није рачунао.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

Заборавите приче о кризи – за ове знакове она престаје оног тренутка када Јупитер закорачи у право астролошко поље. Енергија овог периода је таква да се успјех буквално „лијепи за прсте“, али је важно остати прибране и хладне главе.

Како искористити талас среће који долази

Нема потребе за компликовањем – правила су једноставна. Очистите простор око себе, завршите започето и будите спремни да брзо реагујете на нове позиве и понуде.

Када стиже период благостања, највећа грешка је оклијевање и сумња у сопствену вриједност. Свемир не пита за дозволу – он једноставно испоручује оно што је записано у звијездама.

Талас среће осјетиће се у сваком дому

Овај астролошки талас је толико снажан да ће се осјетити у сваком дому у којем се његују оптимизам и вјера у боље сутра. Искористите сваку прилику за напредак, јер се оваква планетарна констелација дешава једном у сто година – и штета је пропустити је.

Срећа је ту, на дохват руке. Потребно је само храбро је зграбити.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

sreća

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 22. децембар: Шта вам звијезде данас поручују?

5 ч

0
Ови хороскопски знакови уносе срећу у свачији живот

Занимљивости

Ови хороскопски знакови уносе срећу у свачији живот

15 ч

0
Отказ или повишица? Шта астролози предвиђају за сваки знак

Занимљивости

Отказ или повишица? Шта астролози предвиђају за сваки знак

1 д

0
Кејти Спенсер

Занимљивости

Новинарка сочно опсовала у пријеносу уживо: ''Дајте јој повишицу''

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

12

30

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner