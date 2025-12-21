Отказ или повишица? Шта астролози предвиђају за сваки знак

Извор:
21.12.2025
До краја године нема скривања – отказ или повишица до Нове године је главна тема. Неки знакови ће да славе, други ће да се чешкају по глави и питају где су погрешили. Звијезде јасно показују ко иде горе, а ко мора да се сабере.
За тебе, Ован, све иде ко подмазано. Радиш брзо, директно, и шеф коначно види твоју енергију. Повишица стиже, али пази да је не спалиш на глупости.
Бикови, сигурност вам је светиња, али звијезде кажу да се клима тресе. Ако си се уљуљкао, може да дође до отказа. Спас је да покажеш да знаш више него што мисле.
Код Близанаца све иде на причу и контакте. До Нове године може да се деси бонус или награда, али пази да не обећаш више него што можеш да испоручиш.
Ракови су се мучили, али сад долази мир. Нема отказа, нема драме – стабилност је кључ. Ако тражиш повишицу, мораћеш да је затражиш директно.
Лавови, ви сте на сцени. До краја године стиже повишица и признање. Само немој да се уобразиш – колеге све виде.
Дјевице су педантне, али сад се тражи флексибилност. Ако се укочиш у детаљима, може да дође до проблема. Ако попустиш мало, повишица је ту.
Ваге се клацкају – отказ или повишица, све зависи од твог става. Ако покажеш иницијативу, идеш горе. Ако останеш пасиван, може да буде хладан туш.
Шкорпије, спремите се – преокрет долази. Може да буде отказ, али исто тако и велика повишица. Све зависи од тога да ли играш отворено или скриваш карте.
Стријелчеви, ви сте миљеници звијезда. До Нове године стиже повишица или нова прилика. Само немој да се расипаш – држи фокус.
Јарчеви, ви сте радили тихо, али упорно. Сад долази повишица као награда. Отказ? Ни на видику.
Водолије, код вас ништа није стандардно. До краја године стиже изненађење – може бити и отказ, али и неочекивана повишица. Све зависи од тога колико сте спремни да ризикујете.
Рибе, слушајте осјећај. Ако вам интуиција каже да тражите повишицу, урадите то. Отказ? Само ако игноришете сигнале.
До краја године јасно је - отказ или повишица до Нове године стоји пред сваким знаком. Некима ће се труд исплатити кроз награду и признање, док ће други морати да се суоче са непријатним изненађењем, пише Крстарица.
