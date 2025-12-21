Logo
Large banner

Отказ или повишица? Шта астролози предвиђају за сваки знак

Извор:

Крстарица

21.12.2025

12:25

Коментари:

0
Отказ или повишица? Шта астролози предвиђају за сваки знак
Фото: Pexels.com

До краја године нема скривања – отказ или повишица до Нове године је главна тема. Неки знакови ће да славе, други ће да се чешкају по глави и питају где су погрешили. Звијезде јасно показују ко иде горе, а ко мора да се сабере.

Овнови

За тебе, Ован, све иде ко подмазано. Радиш брзо, директно, и шеф коначно види твоју енергију. Повишица стиже, али пази да је не спалиш на глупости.

Бикови

Бикови, сигурност вам је светиња, али звијезде кажу да се клима тресе. Ако си се уљуљкао, може да дође до отказа. Спас је да покажеш да знаш више него што мисле.

Близанци

Код Близанаца све иде на причу и контакте. До Нове године може да се деси бонус или награда, али пази да не обећаш више него што можеш да испоручиш.

Ракови

Ракови су се мучили, али сад долази мир. Нема отказа, нема драме – стабилност је кључ. Ако тражиш повишицу, мораћеш да је затражиш директно.

Лавови

Лавови, ви сте на сцени. До краја године стиже повишица и признање. Само немој да се уобразиш – колеге све виде.

Дјевице

Дјевице су педантне, али сад се тражи флексибилност. Ако се укочиш у детаљима, може да дође до проблема. Ако попустиш мало, повишица је ту.

Ваге

Ваге се клацкају – отказ или повишица, све зависи од твог става. Ако покажеш иницијативу, идеш горе. Ако останеш пасиван, може да буде хладан туш.

Шкорпије

Шкорпије, спремите се – преокрет долази. Може да буде отказ, али исто тако и велика повишица. Све зависи од тога да ли играш отворено или скриваш карте.

Стријелчеви

Стријелчеви, ви сте миљеници звијезда. До Нове године стиже повишица или нова прилика. Само немој да се расипаш – држи фокус.

Јарчеви

Јарчеви, ви сте радили тихо, али упорно. Сад долази повишица као награда. Отказ? Ни на видику.

Водолије

Водолије, код вас ништа није стандардно. До краја године стиже изненађење – може бити и отказ, али и неочекивана повишица. Све зависи од тога колико сте спремни да ризикујете.

Рибе

Рибе, слушајте осјећај. Ако вам интуиција каже да тражите повишицу, урадите то. Отказ? Само ако игноришете сигнале.

До краја године јасно је - отказ или повишица до Нове године стоји пред сваким знаком. Некима ће се труд исплатити кроз награду и признање, док ће други морати да се суоче са непријатним изненађењем, пише Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Отказ

povećanje plata

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Направио потпуни хаос: Возач пежоа ''згртао'' паркирана аута

Хроника

Направио потпуни хаос: Возач пежоа ''згртао'' паркирана аута

1 ч

0
Младић прикован за кревет, мора на лијечење или ће бити фатално

Република Српска

Младић прикован за кревет, мора на лијечење или ће бити фатално

1 ч

0
Владимир Путин

Свијет

Ово је 5 кључних предвиђања Владимира Путина за 2026.

1 ч

0
Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

Хроника

Ужас: Пронађени дијелови људског тијела, сумња се на једно

2 ч

0

Више из рубрике

Кејти Спенсер

Занимљивости

Новинарка сочно опсовала у пријеносу уживо: ''Дајте јој повишицу''

2 ч

0
Водитељка подкаста Пинк Мес

Занимљивости

Словенка коментаром о Србима покренула буру: Имам фетиш

2 ч

0
Обиље, срећа и финансијска сигурност стиже за ова 4 знака хороскопа

Занимљивости

Обиље, срећа и финансијска сигурност стиже за ова 4 знака хороскопа

19 ч

0
Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

Занимљивости

Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

14

07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

14

01

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

13

59

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

13

50

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner