Словенка коментаром о Србима покренула буру: Имам фетиш

Блиц

21.12.2025

11:49

Водитељка подкаста Пинк Мес
Фото: Screenshot

Водитељка популарног словеначког подкаста "Пинк Мес" недавно је читала поруке гледалаца које су изазвале праву буру на друштвеним мрежама.

Међу њима се највише издвојила порука једне Словенке која је отворено признала да има фетиш на Србе.

Како је навела, разлог њеног интересовања лежи у претходној вези са мушкарцем из Србије, послије ког, тврди, једноставно не може да одоли Србима.

"Мој бивши је био Србин, упознала сам цијелу његову породицу, чак и родитеље, а са његовом сестром се још увијек дружим. Научили су ме много тога и водили у Београд и Лесковац. Његова мама ме је научила да правим сарму и другу традиционалну храну. Дакле, заиста сам вољела бившег, само што једноставно није ишло", написала је она у поруци.

“Мислим да сам опсједнута”

Додала је и да је искуство са бившим партнером оставило јак утисак на њу, те да сада осјећа посебну привлачност према мушкарцима из Србије.

"Не желим превише у детаље, али мислим да сам опсједнута. Не ради се само о томе да ми се свиђају Срби, већ чим упознам неког, аутоматски ми је привлачнији. Одмах се заљубим. Да ли је у реду што ми се свиђа српска култура и понашање Срба? Мало ми је непријатно то признати, али имам осјећај да су Срби мужевнији и да имају тако сексипилнији глас", рекла је она па додала:

"Већ сам размишљала да ли се све ово дешава само зато што ми можда недостаје бивши… Како год, свака част Србима. Заиста сте сексипилни. Хвала", поручила је она.

“Мотивациони видео да идемо да шљакамо у Словенију”

Исјечак подкаста у којој водитељка чита њену поруку брзо се проширио мрежама и изазвао различите реакције међу корисницима – прије свега међу Србима.

"Мотивациони видео да идемо да шљакамо у Словенију”, “Е сад ми је јасно зашто нас Словенци гледају као дивљаке са Балкана, све се само повеза”, “Одувијек је било тако. Словенке увијек вољеле Србе”, “Има наде и за нас браћо”, писали су Срби, преноси "Блиц".

Slovenkinje o Srbima
