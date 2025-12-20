Три хороскопска знака имају најјачи либидо

Извор:
20.12.2025
Страст и сексуална енергија у астрологији повезују се с инстинктом, самопоуздањем и односом према тијелу и емоцијама. Неки људи страст доживљавају као важан дио идентитета, док је другима она више успутна и повремена.
У хороскопу постоје знакови код којих је либидо израженији и снажније повезан с личношћу. Такви људи често дјелују магнетски, интензивно и тешко скривају жељу. Према астрологији, најјачи либидо повезује се с овим хороскопским знаковима.
Људи рођени у овом знаку познати су по изразито снажној сексуалној енергији и дубокој страсти. Код њих либидо није површан, већ је повезан с емоцијама, интензитетом и потребом за потпуним спајањем. Често дјелују мистериозно и привлачно, чак и кад се не труде оставити такав утисак. Страст код њих ријетко нестаје брзо јер је хране унутрашња напетост и снажни пориви. Управо та комбинација емоција и жеље чини њихов либидо изузетно снажним.
Припадници овог знака страст доживљавају импулсивно, нагло и без пуно задршке. Либидо је код њих повезан с енергијом, такмичарским духом и потребом за освајањем. Често реагују инстинктивно и не воле чекати када је жеља у питању. Њихова страст је директна, физичка и тешко ју је игнорисати. Управо та ватрена природа чини их једним од знакова с најјачим либидом.
Људи рођени у овом знаку страст повезују с осјећајем пожељности и потврде. Либидо им је снажан јер произлази из самопоуздања и потребе да буду обожавани. Воле када се осјећају цијењено и тада њихова страст долази посебно до изражаја. Често су врло свјесни властите привлачности и знају је користити. Та комбинација харизме и жеље даје им изузетно снажан либидо, преноси Индекс.
