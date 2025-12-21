Logo
Америчке снаге заплијениле супертанкер, објављен снимак

21.12.2025

11:11

Америчка обалска стража
Фото: Homeland Security

Америчка Обалска стража заплијенила је јуче у близини обале Венецуеле санкционисани нафтни танкер, а у међувремену су открили да исти припада Кинезима.

Ријеч је о супертанкеру за превоз сирове нафте, под панамском заставом и у кинеском власништву, који је под америчким санкцијама.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Акцију је у међународним водама јужног Карипског мора, недалеко од обале Венецуеле, спровела Обалска стража САД.

Овом запљеном, Америка је додатно заоштрила сукоб између двије земље.

Америчко Министарство безбједности (ДХС) објавило је снимак на коме се види укрцавање и запљена танкера М/Т Сентурис.

Венецуела: Међународно пиратство

Трамп је наредио "потпуну блокаду свих санкционисаних нафтних танкера који долазе у Венецуелу и одлазе из ње", а одлуку је оправдао тврдњом да је та јужноамеричка држава украла нафту, земљу и другу имовину од САД, што мора вратити.

policija rs

Хроника

Градишка: Пријавио да су му украдени точкови са поршеа - завршио у лисицама

Трамп је оптужио режим венецуеланског вође Николаса Мадура да користи "нафту са тих украдених нафтних поља за финансирање себе, нарко-тероризма, трговине људима, убистава и отмица".

Влада Венецуеле осудила је америчку запљену још једног брода који је превозио нафту у близини обале Јужне Америке, називајући то "озбиљним чином међународног пиратства".

tanker

Америка

Venecuela

zapljena

