Америчке снаге заплијениле супертанкер, објављен снимак

21.12.2025
11:11
Америчка Обалска стража заплијенила је јуче у близини обале Венецуеле санкционисани нафтни танкер, а у међувремену су открили да исти припада Кинезима.
Ријеч је о супертанкеру за превоз сирове нафте, под панамском заставом и у кинеском власништву, који је под америчким санкцијама.
Акцију је у међународним водама јужног Карипског мора, недалеко од обале Венецуеле, спровела Обалска стража САД.
Овом запљеном, Америка је додатно заоштрила сукоб између двије земље.
Америчко Министарство безбједности (ДХС) објавило је снимак на коме се види укрцавање и запљена танкера М/Т Сентурис.
Трамп је наредио "потпуну блокаду свих санкционисаних нафтних танкера који долазе у Венецуелу и одлазе из ње", а одлуку је оправдао тврдњом да је та јужноамеричка држава украла нафту, земљу и другу имовину од САД, што мора вратити.
Трамп је оптужио режим венецуеланског вође Николаса Мадура да користи "нафту са тих украдених нафтних поља за финансирање себе, нарко-тероризма, трговине људима, убистава и отмица".
Влада Венецуеле осудила је америчку запљену још једног брода који је превозио нафту у близини обале Јужне Америке, називајући то "озбиљним чином међународног пиратства".
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc
