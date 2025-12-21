Двоје страдалих у језивој несрећи: Стравични призори на мјесту

Извор:
21.12.2025
У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос на ауто-путу Београд - Ниш страдале су двије особе.
Из аутомобила са њемачким таблицама извучени су мушкарац и жена а једна особа је превезена у болницу након несреће.
Незванично, возач аутомобила "сеат" изгубио је контролу над возилом и слетео са пута, ударио у банкину и ударио у један знак.
Мушкарац и жена погинули су на мјесту. Несрећа се догодила код петље Умчари.
Ријеч је о држављанима Сјеверне Македоније албанског поријекла.
Увиђај је у току као и истрага а претпоставља се да је ужасном исходу допринио умор возача па није искључено ни да је слетио са пута јер је заспао за воланом, пише "Курир".
