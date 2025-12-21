Logo
Large banner

Двоје страдалих у језивој несрећи: Стравични призори на мјесту

Извор:

АТВ

21.12.2025

10:39

Коментари:

0
Несрећа на аутопуту Београд - Ниш
Фото: Screenshot/Pink.rs

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила рано јутрос на ауто-путу Београд - Ниш страдале су двије особе.

Из аутомобила са њемачким таблицама извучени су мушкарац и жена а једна особа је превезена у болницу након несреће.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Незванично, возач аутомобила "сеат" изгубио је контролу над возилом и слетео са пута, ударио у банкину и ударио у један знак.

Мушкарац и жена погинули су на мјесту. Несрећа се догодила код петље Умчари.

Ријеч је о држављанима Сјеверне Македоније албанског поријекла.

Васо Бакочевић нокаутиран

Остали спортови

Васо Бакочевић брутално нокаутиран - јавио се из Ургентног

Увиђај је у току као и истрага а претпоставља се да је ужасном исходу допринио умор возача па није искључено ни да је слетио са пута јер је заспао за воланом, пише "Курир".

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Србија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

паре, новац, марке

Хроника

Бањалучанин Синиша Кусић оптужен да је човјека преварио за хиљаде марака

3 ч

0
У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

Република Српска

У Српској траже веће казне за саобраћајне прекршаје

3 ч

0
Радар у Коњицу

Ауто-мото

Нови радар вреба возаче на дионици у БиХ

3 ч

0
Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ни Бањалука ни Сарајево: Ово је данас град с најзагађенијим ваздухом

4 ч

1

Више из рубрике

паре, новац, марке

Хроника

Бањалучанин Синиша Кусић оптужен да је човјека преварио за хиљаде марака

3 ч

0
Несрећа код Приједора

Хроника

Тежак судар између Бањалуке и Приједора: Ватрогасци извлачили повријеђене

4 ч

0
Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

Хроника

Бањалучанин ухапшен због сумње да је претукао суграђане палицом

4 ч

0
одузете паре

Хроника

Филмска потјера за бјегунцем са осам потјерница: Ево шта је полиција пронашла

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

14

07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

14

01

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

13

59

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

13

50

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner