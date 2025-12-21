Logo
Младић прикован за кревет, мора на лијечење или ће бити фатално

Извор:

Агенције

21.12.2025

12:17

Коментари:

0
Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Здравствено стање некадашњег команданта Војске Република Српска генерала Ратка Младића постало је критично и плашимо се најгорег, рекао је Дарко Младић.

Према његовим ријечима, Младићево стање приближава се критичном и захтјева лијечење ван хашког затвора.

"Надамо се да ће бити пуштен на лијечење. У супротном, не знамо колико му је времена преостало у погледу здравља", рекао је Дарко Младић за РИА Новости.

Говорећи о томе како је тренутно Ратко Младић, кога Хаг упорно не пушта на лијечење, нити чак да оде на сахрану чланова породице, Дарко Младић је казао да његов отац постаје све слабији.

"Практично је прикован за кревет више од годину и по дана. Његови постојећи здравствени проблеми погоршани су оним проблемима изазваним дуготрајним заточеништвом. У августу 2024. године, генерал Младић покушао је сам да устане из кревета, па је пао, задобио потрес мозга и повриједио нос... Од тада није могао сам да устане. Сада понекад може да разговара са најближима два или три сата, али понекад не може ни да изговори неколико реченица", упозорио је Дарко Младић.

Генералов син је напоменуо да његов отац два пута седмично иде на петнаестоминутне сеансе физиотерапије, што није довољно, нагласивши да су се развили декубитуси.

Генерал Младић је 12. маја 1992. године, одлуком Народне скупштине Републике Српске, постављен за команданта Главног штаба Војске Републике Српске и на том положају је остао до 1996. године.

Ухапшен је у Србији и испоручен Хашком трибналу, гдје је без доказа осуђен на доживотну казну затвора због наводног геноцида и злочина против човјечности у БиХ. Током заточеништва у хашком казамату српски генерал је претрпио најмање два мождана удара и имао је неколико операција.

Коментари (0)
