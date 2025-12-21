Ово је 5 кључних предвиђања Владимира Путина за 2026.

Извор:
АТВ
21.12.2025
12:15
Коментари:0
Током своје годишње конференције за новинаре у петак, 19. децембра, предсједник Русије поново је таргетирао Европу, чије лидере је дан раније назвао "прасићима".
Владимир Путин овог пута није промијенио тон, али је избјегао директне увреде.
Хроника
Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке
Изнио је пет кључних предвиђања за наредну годину, која, како сматра, треба имати на уму.
2026. година могла би да буде година мира у Украјини, прије свега захваљујући напорима Доналда Трампа, које је Путин поново похвалио.
Међутим, Русија ће постављати услове за прекид борби.
"Спремни смо да мирним путем окончамо сукоб, на основу принципа изнијетих у јуну 2024. године", подсјетио је Путин током своје годишње прес конференције.
Сцена
Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији
Захтјеви остају непромијењени: повлачење украјинских снага из четири региона на које Москва полаже право, одустајање Украјине од чланства у НАТО, као и "демилитаризација" и "денацификација" Украјине.
Савезништво Москве и Вашингтона се учвршћује, иако се то још не одражава кроз конкретне мировне преговоре.
За Путина, Доналд Трамп остаје главни саговорник.
"Предсједник Трамп улаже озбиљне напоре да оконча сукоб, уз потпуну искреност", рекао је, шаљући јасну поруку Бијелој кући: Москва жели сарадњу, а Украјинци и Европљани треба да попусте.
Путин сматра да би Запад требало да сарађује са Русијом.
"Лопта је у дворишту наших западних противника, прије свега кијевских лидера и њихових европских спонзора", нагласио је.
Хроника
Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила
Порука је упућена и Вашингтону, који оптужује да гура Европу погрешним путем.
Употреба термина "Запад" подсјећа на недавни амерички стратешки документ у којем се говори о пријетњи "цивилизацијског нестанка" Европе, уз сугестију да Москва и Вашингтон знају шта је за њу најбоље.
Распоређивање војне инфраструктуре НАТО у близини руских граница изазива, према Путиновим ријечима, "легитимну забринутост".
Он тврди да Русија не оспорава право држава да саме бирају своју одбрану, али да то не сме да угрожава друге, укључујући и Русију.
Подсјећа да се Москва осјећала "превареном" након Будимпештанског меморандума из 1994. године, када је пристала да се одрекне нуклеарног оружја у замјену за поштовање граница Украјине.
Према Москви, НАТО није одбрамбени савез, већ стална пријетња.
Путин сматра да Украјина мора да прихвати неки облик руске контроле.
Занимљивости
Словенка коментаром о Србима покренула буру: Имам фетиш
Када је ријеч о изборима, предлаже обуставу напада на дан гласања ради обезбјеђивања безбједности избора и захтјева да Украјинци који живе у Русији могу тамо да гласају.
Што се тиче обнове земље, одбацује идеју да се замрзнута средства руске централне банке користе за обнову Украјине, називајући то "пљачком усред бијела дана".
Поручује да ће Русија бранити своје интересе, укључујући и пред судовима, и да та средства пре или касније морају бити враћена, преноси "Блик".
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
14
14
14
12
14
07
14
01
13
59
Тренутно на програму