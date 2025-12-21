Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Аутор:Стеван Лулић
21.12.2025
11:55
Коментари:0
Двојица Дрварчана и Приједорчанин осумњичени су да су јуче на подручју Источног Дрвара, у реону Велега, одстријелили три дивље свиње.
Наиме, полицији у Рибнику око 15 сати пријављено је да непознате особе у лади ниви превозе одстријељене животиње.
"Оперативним радом на терену полицијски службеници Полицијске станице Рибник дошли су до сазнања да су се на наведеном локалитету у незаконитом лову налазила лица Ђ.Г. и С.Г. из Дрвара и М.Б. из Приједора", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.
Осумњичени су пронађени у Дрвару, а полиција је од њих одузела три ловачке пушке са припадајућим оружним листовима и три одстријељене дивље свиње.
"Одстријељена дивљач предата је Привредном ловишту Клековача", кажу у полицији.
О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета у редовној процедури против лица Ђ.Г., С.Г. и М.Б. достави извјештај за почињено кривично дјело "Незаконит лов“.
