Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Аутор:

Стеван Лулић

21.12.2025

11:55

Коментари:

0
Двојица Дрварчана и Приједорчанин осумњичени су да су јуче на подручју Источног Дрвара, у реону Велега, одстријелили три дивље свиње.

Наиме, полицији у Рибнику око 15 сати пријављено је да непознате особе у лади ниви превозе одстријељене животиње.

"Оперативним радом на терену полицијски службеници Полицијске станице Рибник дошли су до сазнања да су се на наведеном локалитету у незаконитом лову налазила лица Ђ.Г. и С.Г. из Дрвара и М.Б. из Приједора", саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

Осумњичени су пронађени у Дрвару, а полиција је од њих одузела три ловачке пушке са припадајућим оружним листовима и три одстријељене дивље свиње.

"Одстријељена дивљач предата је Привредном ловишту Клековача", кажу у полицији.

О свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета у редовној процедури против лица Ђ.Г., С.Г. и М.Б. достави извјештај за почињено кривично дјело "Незаконит лов“.

krivolov

krivolovci

nezakonit lov

Коментари (0)
