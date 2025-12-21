Новинарка сочно опсовала у пријеносу уживо: ''Дајте јој повишицу''

Извор:
АТВ
21.12.2025
12:05

Један сасвим неочекиван тренутак из преноса уживо претворио је новинарку "Скај Њуза" Кејти Спенсер у праву звијезду друштвених мрежа.
Током јављања о прекиду сарадње између издавачке куће ХарперКолинс и познатог британског писца Дејвида Вилијамса, искусној водитељки ‘излетјела’ је псовка – и то пред камерама.
"Своју прву књигу за ХарперКолинс, Дјечак у хаљини, објавио је 2008. године", започела је Спенсер, а затим наставила: "Након тога је објавио још… више од четрнаест… о, је*оте, почећу испочетка".
Видно збуњена, али увјерена да се прилог снима и да ће касније бити монтиран, одмах је додала:
“Опростите, молим вас, немојте никада емитовати како псујем".
Али, испоставило се да је прилог ишао – уживо.
Друштвене мреже убрзо су се испуниле коментарима подршке и шалама на рачун симпатичног гафа.
"Догодио јој се сасвим људски тренутак. Свако то може осјетити", написао је један гледалац, док је други поручио: "Дајте јој повишицу. Ово је прави поглед иза кулиса свих оних ‘савршено снимљених’ прилога", преноси портал "Дневно".
Wild scenes on Sky News this morning 😂pic.twitter.com/cJmzd1YR4e— Jokes UK 🔞 (@jokesuk) December 20, 2025
