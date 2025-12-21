Logo
Large banner

Новинарка сочно опсовала у пријеносу уживо: ''Дајте јој повишицу''

Извор:

АТВ

21.12.2025

12:05

Коментари:

0
Кејти Спенсер
Фото: Screenshot / X

Један сасвим неочекиван тренутак из преноса уживо претворио је новинарку "Скај Њуза" Кејти Спенсер у праву звијезду друштвених мрежа.

Lukas Aca

Сцена

Отказан још један наступ Аце Лукаса: Овај пут у Србији

Током јављања о прекиду сарадње између издавачке куће ХарперКолинс и познатог британског писца Дејвида Вилијамса, искусној водитељки ‘излетјела’ је псовка – и то пред камерама.

"Своју прву књигу за ХарперКолинс, Дјечак у хаљини, објавио је 2008. године", започела је Спенсер, а затим наставила: "Након тога је објавио још… више од четрнаест… о, је*оте, почећу испочетка".

Видно збуњена, али увјерена да се прилог снима и да ће касније бити монтиран, одмах је додала:

“Опростите, молим вас, немојте никада емитовати како псујем".

divlje svinje divlja svinja

Хроника

Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Али, испоставило се да је прилог ишао – уживо.

Друштвене мреже убрзо су се испуниле коментарима подршке и шалама на рачун симпатичног гафа.

"Догодио јој се сасвим људски тренутак. Свако то може осјетити", написао је један гледалац, док је други поручио: "Дајте јој повишицу. Ово је прави поглед иза кулиса свих оних ‘савршено снимљених’ прилога", преноси портал "Дневно".

Подијели:

Тагови:

novinarka

psovanje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Водитељка подкаста Пинк Мес

Занимљивости

Словенка коментаром о Србима покренула буру: Имам фетиш

2 ч

0
Вишња Петровић

Сцена

Српска пјевачица шокирала признањем: Знала сам да има жену

2 ч

0
У Новом Пазару сепаратистички натписи

Србија

У Новом Пазару сепаратистички натписи

2 ч

2
Америчка обалска стража

Свијет

Америчке снаге заплијениле супертанкер, објављен снимак

3 ч

0

Више из рубрике

Водитељка подкаста Пинк Мес

Занимљивости

Словенка коментаром о Србима покренула буру: Имам фетиш

2 ч

0
Обиље, срећа и финансијска сигурност стиже за ова 4 знака хороскопа

Занимљивости

Обиље, срећа и финансијска сигурност стиже за ова 4 знака хороскопа

19 ч

0
Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

Занимљивости

Запамтите ова 4 датума у јануару: Доносе неизмјерну срећу

19 ч

0
3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

Занимљивости

3 астролошка пара која ће највјероватније остарити заједно

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

12

Стиже нова Лада и изгледа моћно - ово је могућа цијена

14

07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра

14

01

Емотивна порука Милојевића након разлаза са Звездом

13

59

Банке уводе ново правило: Укидају се накнаде за одржавање рачуна

13

50

Унајмила детектива и открила страшну истину: Боље да ме преварио с мушкарцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner