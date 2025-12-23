Logo
Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије

23.12.2025

08:45

Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије
Фото: Facebook/Arhiva

Горска служба спашавања станица Зеница пронашла је четири страна држављана за којима је јуче почела потрага.

Како је рекао Кенан Хрустановић из ГСС станица Зеница, нестали су пронађени иза поноћи.

У питању су држављани Аустрије, мајка и троје дјеце. Како је објаснио Хрустановић, они су се возили аутом, али их је навигација одвела ратним путем. Након што су схватили да су се изгубили, одлучили су изаћи из аута и потражити помоћ након чега нису могли да пронађу ауто. Позвали су ватрогасце у Зеници који су одмах прослиједили позив ГСС-у.

ГСС је породицу пронашао нешто иза поноћи, били су дезоријентисани и потхлађени, али на срећу, сви су живи, преноси Еуроњуз БиХ.

