Навигација их одвела на погрешан пут: Пронађена мајка и троје дјеце из Аустрије

Горска служба спашавања станица Зеница пронашла је четири страна држављана за којима је јуче почела потрага.
Како је рекао Кенан Хрустановић из ГСС станица Зеница, нестали су пронађени иза поноћи.
У питању су држављани Аустрије, мајка и троје дјеце. Како је објаснио Хрустановић, они су се возили аутом, али их је навигација одвела ратним путем. Након што су схватили да су се изгубили, одлучили су изаћи из аута и потражити помоћ након чега нису могли да пронађу ауто. Позвали су ватрогасце у Зеници који су одмах прослиједили позив ГСС-у.
ГСС је породицу пронашао нешто иза поноћи, били су дезоријентисани и потхлађени, али на срећу, сви су живи, преноси Еуроњуз БиХ.
