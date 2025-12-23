Logo
У Српској рођено 26 беба

23.12.2025

07:49

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, девет дјевојчица и 17 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је 13 беба, Добоју пет, Градишци четири, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по једна.

Магла у Бањалуци

Друштво

Магла и ниска облачност успоравају вожњу

У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, Добоју четири дјечака и дјевојчица, Градишци четири дјечака, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по дјечак.

У породилиштима Бијељина, Зворник и Источно Сарајево није било новорођених беба.

