У Српској рођено 26 беба

23.12.2025
07:49
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, девет дјевојчица и 17 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је 13 беба, Добоју пет, Градишци четири, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по једна.
У Бањалуци је рођено осам дјевојчица и пет дјечака, Добоју четири дјечака и дјевојчица, Градишци четири дјечака, а у Приједору, Фочи, Требињу и Невесињу по дјечак.
У породилиштима Бијељина, Зворник и Источно Сарајево није било новорођених беба.
