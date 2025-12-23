Аутомобил улетио у групу људи на божићној паради, више повријеђених

Извор:
Најмање девет особа повријеђено је јуче, од којих три тешко, када је аутомобил ударио у групу људи на божићној паради у Нунспету, у покрајини Гелдерланд у Холандији, саопштила је холандска полиција.
У саопштењу се наводи да је, према прелиминарној истрази, до несреће дошло случајно, пренио је НЛ Тимес.
На лицу мјеста је најмање шест возила хитне помоћи, као и више екипа ватрогасаца и полицајаца
