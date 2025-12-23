Logo
Large banner

Аутомобил улетио у групу људи на божићној паради, више повријеђених

Извор:

Агенције

23.12.2025

07:26

Коментари:

0
Аутомобил улетио у групу људи на божићној паради, више повријеђених
Фото: Pixabay

Најмање девет особа повријеђено је јуче, од којих три тешко, када је аутомобил ударио у групу људи на божићној паради у Нунспету, у покрајини Гелдерланд у Холандији, саопштила је холандска полиција.

У саопштењу се наводи да је, према прелиминарној истрази, до несреће дошло случајно, пренио је НЛ Тимес.

truba trubac

Регион

Љубљана забранила наступ трубачима

На лицу мјеста је најмање шест возила хитне помоћи, као и више екипа ватрогасаца и полицајаца

Подијели:

Тагови:

nesreća

Холандија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љубљана забранила наступ трубачима

Регион

Љубљана забранила наступ трубачима

2 ч

0
Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца

Свијет

Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца

2 ч

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Република Српска

Пријем за полицијске службенике који су исказали висок степен пожртвованости

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскоп за 23. децембар: Пред нама је узбудљив дан

2 ч

0

Више из рубрике

Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца

Свијет

Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца

2 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Филмска потјера за држављанином БиХ у Италији: Повријеђено 6 карабињера

2 ч

0
"Нова ноћна мора": Ово Путиново оружје нико не може да заустави

Свијет

"Нова ноћна мора": Ово Путиново оружје нико не може да заустави

11 ч

1
Орбан: Божић ће бити миран, војна пријетња остаје

Свијет

Орбан: Божић ће бити миран, војна пријетња остаје

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

58

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

09

40

Узнемирујуће: Испливао снимак трагичне погибије креатора игре Call of Duty

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner