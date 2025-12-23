Logo
Large banner

Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца

Извор:

Танјуг

23.12.2025

07:21

Коментари:

0
Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички судија наложио је администрацији предсjедника САД-а Доналда Трампа да хитно организује повратак око 137 Венецуеланаца који су депортовани у Ел Салвадор, објавио је Блумберг.

Како је наведено, мушкарци су у марту депортовани и затворени у Ел Салвадору због наводних веза са криминалним бандама, у складу са Законом о страним непријатељима.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Република Српска

Пријем за полицијске службенике који су исказали висок степен пожртвованости

Амерички окружни судија Џејмс Боасберг пресудио је да је њихова депортација прекршила право на правичан поступак и да имају право да се врате пред суд како би оспорили одлуку о депортацији.

Судија је наложио Трамповој администрацији да у року од двије недјеље поднесе план којим би се омогућио њихов повратак у Сједињене Америчке Државе, пренио је Ројтерс.

Подијели:

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Хороскоп за 23. децембар: Пред нама је узбудљив дан

2 ч

0
Упозорење родитељима: Хитно реагујте ако уочите ово код вашег дјетета

Друштво

Упозорење родитељима: Хитно реагујте ако уочите ово код вашег дјетета

2 ч

0
Јокић за три четвртине уписао 14. трипл-дабл

Кошарка

Јокић за три четвртине уписао 14. трипл-дабл

2 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Филмска потјера за држављанином БиХ у Италији: Повријеђено 6 карабињера

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Филмска потјера за држављанином БиХ у Италији: Повријеђено 6 карабињера

2 ч

0
"Нова ноћна мора": Ово Путиново оружје нико не може да заустави

Свијет

"Нова ноћна мора": Ово Путиново оружје нико не може да заустави

11 ч

1
Орбан: Божић ће бити миран, војна пријетња остаје

Свијет

Орбан: Божић ће бити миран, војна пријетња остаје

11 ч

0
Хитне службе њемачког Црвеног крста (DRK) стоје поред возила хитне помоћи на мјесту гдје је, према полицијским подацима, аутомобил, наводно ударио у аутобуску станицу и повриједио неколико људи у Гисену у Њемачкој.

Свијет

Ауто ударио у аутобуско стајалиште, има тешко повријеђених

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

58

Младић (25) из Црне Горе избоден у Риму

09

58

Кошаркашки клуб Партизан представио новог тренера

09

52

Водите рачуна: Ово је грешка послије купања пса коју сви праве

09

51

Горјела кућа у Бањалуци

09

42

Хаос у Тирани, демонстранти покушали да спале Рамин кабинет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner