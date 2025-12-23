Судија САД наложио Трампу да организује повратак депортованих Венецуеланаца

Извор:
Танјуг
23.12.2025
07:21
Коментари:0
Амерички судија наложио је администрацији предсjедника САД-а Доналда Трампа да хитно организује повратак око 137 Венецуеланаца који су депортовани у Ел Салвадор, објавио је Блумберг.
Како је наведено, мушкарци су у марту депортовани и затворени у Ел Салвадору због наводних веза са криминалним бандама, у складу са Законом о страним непријатељима.
Амерички окружни судија Џејмс Боасберг пресудио је да је њихова депортација прекршила право на правичан поступак и да имају право да се врате пред суд како би оспорили одлуку о депортацији.
Судија је наложио Трамповој администрацији да у року од двије недјеље поднесе план којим би се омогућио њихов повратак у Сједињене Америчке Државе, пренио је Ројтерс.
