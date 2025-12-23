Logo
Јокић за три четвртине уписао 14. трипл-дабл

Извор:

Телеграф

23.12.2025

07:07

Јокић за три четвртине уписао 14. трипл-дабл
Фото: Tanjug/AP/David Zalubowski

Кошаркаши Денвер Нагетса вратили су се на побједнички колосијек након непријатног пораза од Хјустон Рокетса и у "Бол Арени" срушили Јуту Џез убједљиво 135:112, што је била седма побједа тима из Колорада на посљедњих осам окршаја у НБА лиги.

Никола Јокић је опет исписао историјске странице, пошто је био три четвртине на терену и послије одмарао, а дуел завршио са 14 поена и по 13 скокова и асистенција, односно дошао до четрнаестог трипл-дабла од почетка регуларног дијела НБА лиге! Из игре је Србин гађао свега осам пута и шест шутева погодио, три од четири имао са пенала, а додао и три блокаде и по двије изгубљене и украдене лопте.

Утакмица је имала поприлично необичан ток, пошто је Денвер на почетку повео 19:0, имао убрзо у предност од 33:5, па је већ послије десетак минута било јасно ко ће славити. Јута је изгледала као распуштена банда.

Резултат на крају првог квартала био је 40:15, на полувремену 69:46, а само на моменат, током трећег квартала, гости су можда добили неки трачак наде да могу до повратка, али се он никада није догодио. Тада су спустили минус на 96:79. Раније током исте дионице, тачније послије пет минута исте, Јокић је дошао до трипл-дабла.

Од момента када је Денвер почетком четврте дионице од 105:88 дошао до 114:88, свима је било јасно да се аларм лампица не мора палити, а стручни штаб Нагетса је одлучио и да поштеди Јокића додатних напора, пошто већ наредне ноћи слиједи окршај против Далас Маверикса.

Никола Јокић није био усамљен у овом сусрету, Џамал Мареј је додао 27 поена, уз шест скокова и пет асистенција, док су сјајне учинке имали и редом Тим Хардавеј са 21, Кем Џонсон и Пејтсон Вотсон са по 20 поена, каи Брус Браун и Јонас Валанчијунас са 15, односно 12 и 11 скокова.

За Јуту је Лаури Марканен имао 27 уз осам ухваћених лопту, Кијонте Џорџ 20, осам скокова и седам додавања за кошеве, тј. бивши центар Денвера Јусуф Нуркић 17, 14 скокова и шест асистенција.

Денвер и Сан Антонио имају скор по 21-7 на диоби другог мјеста Западне конференције, док је Јута дванаеста са 10-18.

