НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

23.12.2025
07:00
Народна скупштина Републике Српске разматраће данас у Бањалуци, Приједлог закона о измјени Закона о стварним правима.
Посланици ће, у наставку редовне сједнице, разматрати Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима.
Предвиђена су и расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце и Нацрт закона о туризму.
Пред посланицима је и Приједлог закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.
