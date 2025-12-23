Logo
НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

23.12.2025

07:00

НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске разматраће данас у Бањалуци, Приједлог закона о измјени Закона о стварним правима.

Посланици ће, у наставку редовне сједнице, разматрати Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима.

Дом народа ПС БиХ

БиХ

Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

Предвиђена су и расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце и Нацрт закона о туризму.

Пред посланицима је и Приједлог закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.

NSRS

