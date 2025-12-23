НСРС о Приједлогу закона о измјени Закона о стварним правима

Посланици ће, у наставку редовне сједнице, разматрати Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима.

БиХ Дом народа о Суду БиХ и ВСТС

Предвиђена су и расправа о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце и Нацрт закона о туризму.

Пред посланицима је и Приједлог закона о заштити здравља становништва од дуванских и осталих производа за пушење.