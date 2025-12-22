Logo
Иван Бегић кандидат за потпредсједника Републике Српске, подржаће га и СДП БиХ

Иван Бегић биће кандидат за потпредсједника Републике Српске из реда хрватског народа, а његову кандидатуру подржаће и СДП БиХ, сазнаје портал Провјерено.

Ова одлука требала би бити озваничена у току ове седмице.

Бегић за портал Провјерено потврдио је да ће бити кандидат на Општим изборима.

„Бићу кандидат и на овим изборима. Тачно је да преговарам са СДП БиХ како бих добио подршку ове странке. Већ сада је извјесно да ћемо постићи договор и ускоро би требало све бити познато и званично“, каже Бегић.

Подсјећамо, Бегић је био кандидат на предсједничким изборима за потпредсједника из реда хрватског народа и 2022. године, када је изгубио од ХДЗ-овог кандидата Давора Прањића.

Тада је Бегић оптужио Централну изборну комисију БиХ да му је украден мандат. Интересантно, приликом потврђивања резултата, на сједници је речено да је Иван Бегић побиједио, да би неколико минута након сједнице било саопштено да је дошло до грешке.

