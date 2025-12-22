Три државе створиле своју верзију НАТО-а

Извор:
22.12.2025
16:10
Мали, Буркина Фасо и Нигер покренули су заједничке војне снаге како би се супротставили исламистичким побунама у Сахелу, што указује на растуће безбједносне и политичке тензије у западној Африци, у тренутку када Нигерија настоји да се наметне као регионални стабилизатор.
Овај потез тумачи се као превентивна мјера против могућег повратка француске војске и одражава забринутост због обнове страних интервенција, нарочито након реакције Економске заједнице западноафричких држава (ECOWAS) на неуспјешан пуч у Бенину и улоге коју је у томе имала Француска.
Заједничке снаге Савеза држава Сахела (ФУ-АЕС), које броје око 5.000 војника, званично су покренуте у суботу у ваздухопловној бази у Бамаку. Церемонијом је председавао лидер малијске хунте, генерал Асими Гоита.
Снаге окупљају трупе из све три земље ради спровођења координисаних операција против екстремистичких група које су убиле хиљаде људи и раселиле милионе широм пограничне тројне зоне, пише Business Insider Africa.
Генерал из Буркине Фасо, Дауда Траоре, именован је за команданта снага. Њихово сједиште биће у Нијамеју, главном граду Нигера, а јединица ће деловати уз сопствене ваздушне, обавештајне и копнене координационе капацитете. Церемонији су присуствовали министри одбране све три земље, као и амбасадори и међународни представници акредитовани у Малију.
Савез је формиран након повлачења Малија, Буркине Фасо и Нигера из ECOWAS-а, организације коју оптужују за увођење казнених санкција и подривање њихових интереса након низа војних пучева, преноси Дневник.хр.
ФУ-АЕС одражава хитну потребу за одговором на ширење џихадистичких активности, али и настојање савеза да смањи ослањање на структуре под вођством ECOWAS-а, у тренутку када се суочава са све већим међународним притисцима.
Сједињене Америчке Државе недавно су прошириле ограничења путовања тако да обухвате земље повезане са Савезом држава Сахела. Буркина Фасо, Мали и Нигер сада подлежу потпуним рестрикцијама уласка, укључујући обуставу издавања виза, због безбједносних ризика повезаних са актуелним терористичким активностима и проблемима у управљању.
Француска, с друге стране, настоји да поново учврсти свој утицај у Сахелу продубљивањем сарадње са државама чланицама ECOWAS-а, прије свега са Нигеријом, након ранијег повлачења својих трупа. Ови напори одвијају се у контексту забринутости због продаје уранијума Русији и кључне улоге коју је Француска имала у спречавању недавних војних пучева.
