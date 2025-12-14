Logo
Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Извор:

СРНА

14.12.2025

16:05

Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да се НАТО подијелио и да су Сједињене Државе за мир, а да је Европа за рат.

Орбан сматра да се у свјетској политици појавило нешто ново, односно два стуба НАТО-а, Американци и Европљани, који говоре потпуно различите ствари.

- Појавиле су се озбиљне разлике између кључних земаља НАТО-а, САД залажу се за мир, а њихови европски савезници за рат - појаснио је Орбан коментаришући изјаве генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа о припреми за рат са Русијом.

Говорећи о пљенидби руске имовине на Западу, Орбан је примијетио да ће то имати непредвидиве посљедице по Европску унију.

- Посљедице таквог потеза много су озбиљније него што се на први поглед чини. Дјелује да је то економско питање, али није. То је директан корак ка уласку у рат - напоменуо је мађарски премијер.

Према његовим ријечима, то се није догодило чак ни у вријеме Другог свјетског рата, пренио је "Спутњик".

Тагови:

Виктор Орбан

NATO

Коментари (0)
