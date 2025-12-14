Орбан: НАТО се подијелио - Америка за мир, Европа за рат

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да се НАТО подијелио и да су Сједињене Државе за мир, а да је Европа за рат.
Орбан сматра да се у свјетској политици појавило нешто ново, односно два стуба НАТО-а, Американци и Европљани, који говоре потпуно различите ствари.
- Појавиле су се озбиљне разлике између кључних земаља НАТО-а, САД залажу се за мир, а њихови европски савезници за рат - појаснио је Орбан коментаришући изјаве генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа о припреми за рат са Русијом.
Говорећи о пљенидби руске имовине на Западу, Орбан је примијетио да ће то имати непредвидиве посљедице по Европску унију.
- Посљедице таквог потеза много су озбиљније него што се на први поглед чини. Дјелује да је то економско питање, али није. То је директан корак ка уласку у рат - напоменуо је мађарски премијер.
Према његовим ријечима, то се није догодило чак ни у вријеме Другог свјетског рата, пренио је "Спутњик".
