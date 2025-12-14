Позната турска пјевачица ипак није пала? Ухапшена кћерка, осумњичена за убиство

Извор:
Позната турска пјевачица Гулу страдала је 26. септембра падом са балкона. Истрага се водила као несрећан случај, али је изненада ухапшена њена кћерка Тујан Улкем Гултер која се сумњичи за убиство мајке.
Дјевојка која је била заједно са пјевачицом и њеном кћерком у соби, Султан Нур Улу, приведена је у Истанбулу 9. децембра под оптужбом за "убиство са предумишљајем". Она је у својој изјави 12. децембра оптужила кћерку познате пјевачице да ју је гурнула кроз прозор.
Због тога је кћерка Тујан Улкем Гултер ухапшена под оптужбом за убиство са предумишљајем.
Током привођења одговорила је новинарима на питање да ли је убила своју мајку: "Не. Истина ће изаћи на видјело".
У оквиру истраге, Тугјан Улкем Гултер и њена пријатељица Султан Нур Улу приведене су у Истанбулу док су се спремале да побјегну у иностранство са својим коферима. Улуин отац је такође ухапшен у округу Гебзе у Коџаелију.
