Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

Позната пјевачица Güllü (51) преминула је након пада са балкона своје куће. Вијест о смрти умјетнице саопштио је њен аранжер Мустафа Арапоğлу.
Гул Тут (51), турска пјевачица позната под уметничким именом Güllü преминула је од посљедица пада са балкона на шестом спрату своје куће у Чарку, Јалова.
Њен син Туберк Јаз потврдио је тужну вијест на друштвеним мрежама само неколико сати након инцидента, оповргавајући гласине да је његова мајка себи одузела живот.
Он је на Инстаграму објавио: "Дијелим ову поруку да бих пренио тужну вијест. Изгубили смо моју мајку, цијењену уметницу Гулу, због трагичне несреће која се догодила синоћ. Извјештаји о самоубиству који круже друштвеним мрежама су неосновани. Овде ћу подијелити дешавања у вези са сахраном. Нека почива у миру".
Извјештаји указују да је звијезда сједила на балкону са ћерком и породичном пријатељицом око три сата ујутру када јој је изненада било лоше и пала је. Проглашена је мртвом на лицу мјеста, пренио је Мирор.
Канцеларија гувернера Јалове објавила је саопштење у којем се наводи да су обавијештени о "паду са висине" у насељу Харманлар, у улици Вали Ак, и да су службеници послати на лице места.
У саопштењу се наводи: "Када су службеници стигли на адресу, схваћено је да је умјетница позната као 'Güllü', односно Гул Тут, пала кроз прозор док се забављала са ћерком и њеном пријатељицом, а преглед медицинског тима је показао да је преминула. Након упутстава добијених од Канцеларије јавног тужиоца, полицијска управа округа Чарк покренула је истрагу у вези са инцидентом 'пада са висине'".
Појавио се посљедњи снимак пјевачице, која је, према писањима турских медија, оставила умјетничку заједницу у жалости након своје смрти.
Güllü, која је поставила шифру и камеру на своја улазна врата, изјавила је у снимку:
"Сада се осјећам веома безбједно. Мој брат Фуркан ми је направио врата са шифром. Нико не може да уђе без шифре. Постоји камера и снима фотографије. Топло је препоручујем. Пролазимо кроз лоше и тешке дане. То је производ који је свима потребан".
Güllü, чије је право име Гул Тут, је турска умјетница арабеске-фантастике рођена 1973. године у истанбулском округу Касимпаша. Упркос тешком животу током дјетињства и младости, брзо је привукла пажњу својим снажним гласом и ушла на музичку сцену 1990-их. Посебно је позната по пјесмама попут "Like a Toy“, „Break My Hands“ и „My Beloved“, а постала је позната и по надимку „Kasimpasalı Güllü“. Својом јединственом интерпретацијом, сценском енергијом и директном личношћу, освојила је љубав публике
Последња жеља
Педесетједногодишња певачица је у посљедњем интервјуу споменула спорове са којима се породице суочавају око наслеђа у изјави коју је дала прије неколико мјесеци. Привукла је пажњу својим ријечима: "Имам двоје дјеце и унуче. Ако ће бити овако када умрем, нека ми се Бог смилује. Никада нисам имала посла са новцем или имовином".
Жељела је да њен живот буде претворен у филм
Такође, изразила је жељу да се њен живот претвори у филм, наводећи да жели да Серенај Сарикаја игра главну улогу.
"Њен став и племенитост су нешто посебно. Чак тајно ћаскамо на Инстаграму", рекла је пјевачица..
Док је вијест о њеној смрти фанове оставила у невјерици, њена колегиница, позната пјевачица Демет Акалин дала је значајан коментар.
"Надам се да ће се прегледати снимци камера са околних зграда. Веома сам тужна, штета. Проћи кроз толико бола и тешких година, а онда овакав крај! Не могу то да схватим; надам се да ће се овај случај истражити, ако Бог да", рекла је Акалин.
