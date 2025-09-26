Logo

Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

Извор:

Телеграф

26.09.2025

13:24

Коментари:

0
Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

Позната пјевачица Güllü (51) преминула је након пада са балкона своје куће. Вијест о смрти умјетнице саопштио је њен аранжер Мустафа Арапоğлу.

Гул Тут (51), турска пјевачица позната под уметничким именом Güllü преминула је од посљедица пада са балкона на шестом спрату своје куће у Чарку, Јалова.

Син демантовао гласине о самоубиству

Њен син Туберк Јаз потврдио је тужну вијест на друштвеним мрежама само неколико сати након инцидента, оповргавајући гласине да је његова мајка себи одузела живот.

Он је на Инстаграму објавио: "Дијелим ову поруку да бих пренио тужну вијест. Изгубили смо моју мајку, цијењену уметницу Гулу, због трагичне несреће која се догодила синоћ. Извјештаји о самоубиству који круже друштвеним мрежама су неосновани. Овде ћу подијелити дешавања у вези са сахраном. Нека почива у миру".

Извјештаји указују да је звијезда сједила на балкону са ћерком и породичном пријатељицом око три сата ујутру када јој је изненада било лоше и пала је. Проглашена је мртвом на лицу мјеста, пренио је Мирор.

Канцеларија гувернера Јалове објавила је саопштење у којем се наводи да су обавијештени о "паду са висине" у насељу Харманлар, у улици Вали Ак, и да су службеници послати на лице места.

У саопштењу се наводи: "Када су службеници стигли на адресу, схваћено је да је умјетница позната као 'Güllü', односно Гул Тут, пала кроз прозор док се забављала са ћерком и њеном пријатељицом, а преглед медицинског тима је показао да је преминула. Након упутстава добијених од Канцеларије јавног тужиоца, полицијска управа округа Чарк покренула је истрагу у вези са инцидентом 'пада са висине'".

Посљедњи снимак

Појавио се посљедњи снимак пјевачице, која је, према писањима турских медија, оставила умјетничку заједницу у жалости након своје смрти.

Güllü, која је поставила шифру и камеру на своја улазна врата, изјавила је у снимку:

"Сада се осјећам веома безбједно. Мој брат Фуркан ми је направио врата са шифром. Нико не може да уђе без шифре. Постоји камера и снима фотографије. Топло је препоручујем. Пролазимо кроз лоше и тешке дане. То је производ који је свима потребан".

Ко је Güllü?

Güllü, чије је право име Гул Тут, је турска умјетница арабеске-фантастике рођена 1973. године у истанбулском округу Касимпаша. Упркос тешком животу током дјетињства и младости, брзо је привукла пажњу својим снажним гласом и ушла на музичку сцену 1990-их. Посебно је позната по пјесмама попут "Like a Toy“, „Break My Hands“ и „My Beloved“, а постала је позната и по надимку „Kasimpasalı Güllü“. Својом јединственом интерпретацијом, сценском енергијом и директном личношћу, освојила је љубав публике

Последња жеља

Педесетједногодишња певачица је у посљедњем интервјуу споменула спорове са којима се породице суочавају око наслеђа у изјави коју је дала прије неколико мјесеци. Привукла је пажњу својим ријечима: "Имам двоје дјеце и унуче. Ако ће бити овако када умрем, нека ми се Бог смилује. Никада нисам имала посла са новцем или имовином".

Жељела је да њен живот буде претворен у филм

Такође, изразила је жељу да се њен живот претвори у филм, наводећи да жели да Серенај Сарикаја игра главну улогу.

"Њен став и племенитост су нешто посебно. Чак тајно ћаскамо на Инстаграму", рекла је пјевачица..

Колегница се нада да ће камере бити прегледане

Док је вијест о њеној смрти фанове оставила у невјерици, њена колегиница, позната пјевачица Демет Акалин дала је значајан коментар.

"Надам се да ће се прегледати снимци камера са околних зграда. Веома сам тужна, штета. Проћи кроз толико бола и тешких година, а онда овакав крај! Не могу то да схватим; надам се да ће се овај случај истражити, ако Бог да", рекла је Акалин.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Пјевачица

Turska

пала са балкона

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио

Регион

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК "Airsoft" пушком заустављао возаче, један га је прегазио

34 мин

0
Плавшићу година затвора за пријетње Сени Узуновић

Хроника

Плавшићу година затвора за пријетње Сени Узуновић

37 мин

0
Мирослав Суџум остаје предсједник СО Билећа – није у сукобу интереса

Градови и општине

Мирослав Суџум остаје предсједник СО Билећа – није у сукобу интереса

45 мин

0
Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота

Свијет

Разорни вјетрови и страховите поплаве: "Рагаса" однио најмање 30 живота

52 мин

0

Више из рубрике

Листа без краја! Ово су сви прекршаји Дарка Лазића, почео је прије 12 година

Сцена

Листа без краја! Ово су сви прекршаји Дарка Лазића, почео је прије 12 година

5 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Пјевач открио у каквом су стању Халид Бешлић и његова супруга: ''Леже соба до собе..''

17 ч

0
Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?

Сцена

Штета након несреће 120.000 евра: Аутомобил који је возио Дарко Лазић није у његовом власништву?

19 ч

0
Драгана Мирковић цјелокупну зараду од концерта донира у хуманитарне сврхе

Сцена

Драгана Мирковић цјелокупну зараду од концерта донира у хуманитарне сврхе

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

40

Поражавајућа статистика: Рак грлића материце годишње убије око 130 жена у БиХ

13

37

Изгорјела викендица Јале Брата: Огласила се полиција

13

33

Тренер Партизана: Не знам гдје је играч

13

24

Погинула позната пјевачица: Пала са терасе

13

13

Бањалука домаћин петог ''Органик феста Српске“

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner