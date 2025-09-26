Плавшићу година затвора за пријетње Сени Узуновић

26.09.2025
13:08
Коментари:0
Суд БиХ осудио је Марка Плавшића на годину дана затвора због пријетњи судији Сени Узуновић, прије изрицања пресуде предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
Пресуда је изречена након што је суд прихватио споразум о признању кривице који је Плавшић склопио са Тужилаштвом БиХ, пише Детектор.
Плавшић је осуђен јер је 25. фебруара 2025. године у Бањалуци, непосредно пред датум изрицања пресуде у предмету Милорад Додик и други, с циљем застрашивања, путем друштвене мреже ТикТок у јавно доступном видеозапису упућивао пријетње суткињи Суда БиХ Сени Узуновић заједно са Љубаном Вуковићем, како би је спријечили у вршењу службених радњи руковођења главним претресом у фази јавног изрицања и објављивања пресуде у кривичном предмету који се води пред Судом БиХ.
Њему је за ометање рада правосуђа изречена казна испод законског минимума, а судија појединац, Далида Бурзић је током изрицања навела да су утврђене олакшавајуће околности – није раније осуђиван, отац је малољетне дјеце и изразио је у раној фази жељу за споразум, као и кајање.
Плавшић се обавезује да надокнади трошкове поступка у износу од 150 марака, а у казну му се урачунава готово мјесец дана проведених у притвору.
Бурзић је рекла да људи из правосудних институција не смију бити под притисцима, те осуђеном навела да се нада да нешто овако неће поновити.
“И ја се надам”, одговорио је Плавшић.
“Кајем се што је то тако испало, моја намјера није била да пријетим, али тако је испало. Не би ником пожелио да иде у притвор, да пролази кроз новине”, додао је он.
На ову пресуду дозвољена је жалба на околности трошкова поступка.
Поступак је раздвојен у односу на Вуковића који се данас изјашњава о кривици пред Судом БиХ.
