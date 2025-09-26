Logo

Малољетнику украдена торбица у кафићу, ухапшен Лакташанин

АТВ

26.09.2025

10:41

Малољетнику украдена торбица у кафићу, ухапшен Лакташанин
Фото: АТВ

Лакташанин Н.О. ухапшен је због сумње да је у угоститељском објекту у Лакташима украо новац из торбице малољетне особе.

Осумњичени је идентификован и ухапшен у четвртак 25. септембра и терете га да је починило кривично д‌јело крађа.

"Наведено лице сумњичи се да је заједно са лицем Н.Ш. из Лакташа, 21. септембра 2025. године у угоститељском објекту у Лакташима из торбице малољетног лица отуђило новац", наводе из ПУ Бањалука.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

