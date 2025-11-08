Каран: Млади су темељ успјешне Српске, вишемилионска улагања у студентски стандард

Извор:
СРНА
08.11.2025
12:45
Коментари:0
Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран изјавио је Срни да ће овај ресор и Влада наставити улагање у студентски стандард и науку да би студенти своја знања преносили у привреду јер млади са својим идејама граде бољу и успјешнију Српску.
"То је и порука студентима. Да развијају своје етичке, моралне и људске вриједности на начин да се преиспитују, да разговарају са својим наставницима и траже више. Да користе све наше ресурсе међународне сарадње и да размјењују искуства", рекао је Каран.
Он је навео да је то гаранција за будућност Републике Српске, истакавши да знање треба да буде јасно пренесено у област развоја привреде.
"Наши млади располажу са више компетенција него ми када смо били у њиховим годинама. Прије свега мислим на дигиталну писменост. Они имају вјештине који могу бити покретачи нових токова", навео је Каран.
Он је додао да је у вези с тим основан Научнотехнолошки парк чија ће изградња коштати 35 милиона КМ, гдје се стварају услови да се материјално и технички подрже идеје студената.
"Повезиваћемо теорију и праксу. Развили смо и систем старт-ап компанија. Већ су студенти ушли у привредне процесе да кроз мале фирме имају велике профите", истакао је Каран.
Према његовим ријечима, вријеме тражи од свих да се мијењају и да сви раде на себи да би одговорили захтјевима времена.
"Наставници не могу предавати на исти начин као раније. Морају да прате развој технологије", нагласио је Каран.
Он је подсјетио да је на Универзитету у Бањалуци радни однос у овој години засновало око 30 асистената и додао да је већи дио њих дошло из сектора привреде.
Регион
На Сплитској Риви протест припадника Торциде због хапшења девет изгредника
"Нашли су и схватили да је за њихов даљи развој потребно да се врате у академску заједницу. То су за мене најљепше повезнице. То је нови квалитет младих људи", навео је Каран.
Говорећи о Универзитету у Бањалуци, Каран је истакао да је након 50 година постојања изашло 50.000 студената са дипломом на свим циклусима.
"Универзитет се на регионалном и међународном плану афирмисао као један од водећих научно-образовних институција. Ово није само мјесто у којем се долази до дипломе, већ се развијају и друге компетенције", истакао је Каран.
Он је рекао да с тим у вези ресорно министарство и Влада много улаже у оба јавна универзитета да би професори и сарадници студентима на најбољи начин преносили знање.
У посљедњих пет година само у Универзитет у Бањалуци уложено је 14,3 милиона КМ, истакао је Каран.
"Када је ријеч о Бањалуци, ми смо у посљедњих десет година уложили преко 40 милиона КМ. Ове године имамо много улагања и градимо у студентском кампусу. Наредну годину имамо преко 10 милиона КМ улагања", рекао је Каран.
Говорећи о Универзитету у Источном Сарајеву, Каран је додао да је у протеклих пет година уложено 20,5 милиона КМ. "За инвестиције у наредној години обезбијеђено 14,6 милиона КМ", навео је Каран.
Када је ријеч о студентском стандарду, он је нагласио да се велика пажња посвећује смјештају и исхрани студената, као и њиховим ваннаставним активностима
Регион
48 мин0
Хроника
53 мин0
Република Српска
1 ч0
Бања Лука
53 мин0
Најновије
Најчитаније
13
21
13
16
13
09
13
05
13
03
Тренутно на програму