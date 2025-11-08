Logo
Минић: Жртве не смију бити заборављене

СРНА

08.11.2025

Минић: Жртве не смију бити заборављене
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су на Митровдане 1992. и 1994. године одбранили славни Херцеговину уз жртве које не смију бити заборављене.

"Памтимо Митровдане 1992. и 1994. године кад су херцеговачки јунаци остављали своје крсне славе да одбране сваки камен наше славне Херцеговине", навео је Минић на Иксу и додао:

"Одбранили су је, уз страшне жртве које никада не смијемо заборавити."

