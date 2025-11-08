Минић: Жртве не смију бити заборављене

Извор:
СРНА
08.11.2025
11:41
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су на Митровдане 1992. и 1994. године одбранили славни Херцеговину уз жртве које не смију бити заборављене.
"Памтимо Митровдане 1992. и 1994. године кад су херцеговачки јунаци остављали своје крсне славе да одбране сваки камен наше славне Херцеговине", навео је Минић на Иксу и додао:
"Одбранили су је, уз страшне жртве које никада не смијемо заборавити."
